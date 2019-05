Pro Infrastructura: Aeroportul promis de ministrul Cuc la Galati nu merita construit. De ce ar fi mai bine sa investim in sosele

Aflat duminica in vizita de lucru la Galati, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a mers pe un camp din zona pe care Consiliul Judetean sustine ca ar vrea sa construiasca un aeroport.Mai mult chiar, Cuc a spus ca e atat de convins de utilitatea acestui obiectiv de infrastructura, incat a si cerut deja o modificare legislativa care sa permita finantarea constructiei aeroportului galatean cu bani de la bugetul de stat, prin Fondul de Dezvoltare si Investitii. Potrivit ministrului Transporturilor, aeroportul va costa circa 100 de milioane de euro.Intrebarea este: in conditiile in care n-a reusit sa construiasca nici macar o palma de autostrada in Moldova (regiune din care face parte si Galatiul - n.red.), cum de s-a gandit ministrul Cuc sa treaca brusc la urmatorul nivel si sa sustina constructia de aeroporturi? La urma urmei, acestea sunt mai greu de operat decat orice sosea...Cine sustine, de fapt, ca aeroportul e o prioritate, la GalatiAutoritatile galatene si-au facut un obicei din a promite - in campaniile electorale din ultimii aproape 30 de ani - ca vor construi obiective grandioase de infrastructura. Pana nu demult, promisiunea standard era ridicarea unui pod peste Dunare. Ulterior, autoritatile au sustinut chiar ca vor construi pana si un tunel pe sub fluviu. Ba, au comandat si niste studii pentru asta.In scurt timp, varianta tunelului s-a dovedit fantezista, asa cum era de asteptat. In plus, utilitatea unui pod peste Dunare, in Galati, a disparut dupa ce in Braila (judetul vecin) a inceput constructia Golden Gate-ul romanesc.In aceste conditii, autoritatile galatene - nemaiavand de ce sa promita traversarea Dunarii - au inceput sa faca studii pentru constructia unui aeroport. Mai exact, in toamna trecuta, Consiliul Judetului Galati a contractat - prin cumparare directa, fara licitatie - societatea Teche Construct Solutions SRL pentru intocmirea a doua studii in vederea construirii unui aeroport de proprtii, in judetul de la Dunare.Primul dintre studii era unul de oportunitate, iar al doilea, unul de trafic (in baza caruia se stabileste daca vo ...citeste mai departe despre " Pro Infrastructura: Aeroportul promis de ministrul Cuc la Galati nu merita construit. De ce ar fi mai bine sa investim in sosele " pe Ziare.com