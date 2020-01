Pro Infrastructura: Guvernul Orban a dat putini bani pentru sosele, in 2020. Sa isi demonstreze competenta cu fapta, nu cu vorba!

Intr-o postare recenta, Asociatia indica si santierele pentru care considera ca s-au alocat prea putini bani in bugetul anului 2020, promulgat deja de presedintele Klaus Iohannis.Printre altele, pentru Centura Bacaului - santier pe care lucrarile merg bine, dupa cum anunta periodic Ministerul Transporturilor - s-a alocat doar cam a 6-a parte din necesar, sustine Pro Infrastructura."Un prim exemplu ar fi centura orasului Bacau, un proiect de aproximativ 800 de milioane de lei cu TVA pe care lucrarile au inceput in martie 2019 si au avansat pe parcursul anului foarte bine, fiind utilizati aproximativ 250 de milioane de lei. Estimarile noastre indica un necesar de 350-400 de milioane de lei in 2020. Alocarea Guvernului Orban: 64 de milioane.Comparativ, constructia Centurii Targu Mures, aflata intr-o licitatie suspendata de 3 luni, fara oferte depuse, cu sanse reduse de contractare in 2020, are o alocare mai mare", a scris Pro Infrastructura.Prea putini bani s-au alocat si pentru Loturile 1 si 2 din Sebes-Turda, pe finalizarea carora Ministerul Transporturilor mizeaza, in acest an (potrivit datelor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere)."Un alt proiect drastic subfinantat este Autostrada Sebes-Turda. Chiar daca avansul in 2019 nu a fost cel scontat, au fost consumate 183 de milioane de lei. Alocarea pentru 2020 este de doar 56 de milioane, mult sub o estimare realista de aproximativ 200 de milioane", mai spune Pro Infrastructura.Subfinantate sunt si alte mari proiecte de infrastructura din tara."Drumul Expres Craiova-Pitesti (cele 3 loturi aflate in constructie in valoare de peste 2 miliarde de lei cu TVA) au o alocare modica de 96 de milioane de lei, desi premierul Orban a spus ca in 2 ani se finalizeaza lucrarile (evident, o promisiune fantezista).Podul peste Dunare de la Braila, o investitie de peste 2 miliarde de lei care a atras in 2019 peste 500 de milioane, are o alocare de doar 97 de milioane de lei in 2020.Alte proiecte subfinantate in 2020 in opinia noastra ar fi A3 Autostrada Transilvania si A3 Rasnov-Cristian, centurile Satu Mare, Timisoara, Radauti, reabilitarea DN76, realizarea studiilor pentru Autostrada Timisoara-Moravita, realizarea studiilor pentru modernizarea cailor ferat ...citeste mai departe despre " Pro Infrastructura: Guvernul Orban a dat putini bani pentru sosele, in 2020. Sa isi demonstreze competenta cu fapta, nu cu vorba! " pe Ziare.com