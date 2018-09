Pro Infrastructura: Pana in 2030-2040 nu vom mai avea cale ferata. Infrastructura feroviara e aproape de colaps

Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a asociatiei, "toata infrastructura feroviara romaneasca este aproape de colaps" si riscam ca, pana in 2030 - 2040, sa ramanem fara cale ferata."Asadar, liniile pot fi periculoase daca se exploateaza la parametri normali si, prin urmare, CFR Infrastructura este nevoita sa impuna sute de restrictii drastice de viteza si tonaj.Astazi, avem peste 1.000 km restrictionati si sunt puncte unde trenurile trebuie sa incetineasca chiar si pana la 5 km/h ca sa nu deraieze!", scrie Pro Infrastructura.De altfel, in postare se subliniaza riscul ridicat de accidente si este evocat raportul privind deraierea trenului Timisoara-Iasi, de anul trecut, care prezinta "o situatie dramatica"."In ciuda acestor 'masuri', exista un risc ridicat de accidente. Acum cateva zile, AGIFER (organismul de investigatii feroviare) a publicat un raport final in cazul deraierii trenului IR1765 Timisoara-Iasi in gara Dej Calatori in septembrie 2017. Documentul prezinta o situatie dramatica.Astfel, trenul care leaga Moldova de Ardeal si Banat a deraiat pe o linie care a fost reparata substantial ultima oara acum 30 de ani, adica in 1988! Sina era atat de degradata incat viteza maxima permisa fusese scazuta la 50 km/h de la 100 km/h (viteza constructiva) . Terasamentul era colmatat si acoperit de vegetatie facand imposibila inspectia traverselor si a prinderilor", se mai arata in mesajul postat pe Facebook.Pro Infrastructura mai noteaza ca avem o subfinantare cronica, iar carpeala facuta de CFR a fost un dezastru. In plus, asociatia atrage atentia ca, in acest ritm, pana in 2030 - 2040, nu vom mai avea cale ferata, lucru evocat si in raportul devastator al Ministerului Transporturilor, potrivit caruia 65% din podurile CFR pot ceda oricand.Iata aici despre ce este vorba in raport - Ministerul Transporturilor : 65% din podurile CFR pot ceda oricand. 9.000 de km de cale ferata nu ofera siguranta pentru circulatie"Carpeala facuta de CFR a fost un dezastru: s-au schimbat doar cateva sute de traverse de lemn pentru a putea mentine viteza macar la 50 km/h. Doar ca, prin utilizarea unor firme neautorizate care au furnizat componente sub-standard, traversele noi ...citeste mai departe despre " Pro Infrastructura: Pana in 2030-2040 nu vom mai avea cale ferata. Infrastructura feroviara e aproape de colaps " pe Ziare.com