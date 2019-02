Asociatia a publicat fotografii, pe pagina de Facebook , in care se poate observa ca exista fisuri ale drumului, dar si tasari ale carosabilului: "Crapaturile se pot transforma in surpari extrem de periculoase", subliniaza Pro Infrastructura."Unde credeti ca sunt surprinse imaginile de mai jos? Pe o poteca uitata de lume in varful muntilor sau in teatrele de operatiuni din Siria sau Ucraina? Sunt de pe "Dealul Negru", DN7 Pitesti-Ramnicu Valcea, principala legatura rutiera dintre sudul Romaniei si Ardeal.Este doar unul din numeroasele puncte in care drumul a inceput sa o ia la vale. In orice moment, crapaturile se pot transforma in surpari extrem de periculoase. Fisurile sunt vechi de luni intregi si se extind in fiecare zi", se arata pe reteaua sociala.Asociatia mai afirma ca responsabilii CNAIR (Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere) sunt "prea ocupati" pentru a remedia problemele de pe DN7."Din pacate (i) responsabilii din CNAIR sunt prea ocupati sa tina inchise autostrazi "pe care aluneci ca in baie", sa deruleze licitatii cu viteza melcului (unele au fost lansate in 2016 si inca sunt nefinalizate) sau sa mearga "inopinat" pe santiere pentru a mima munca.Ce se va intampla cu fisurile de pe DN7? Cel mai probabil, cei din CNAIR vor interveni "in regim de urgenta" DUPA ce drumul o va lua definitiv la vale! Se pare ca doar tragediile si dezastrele ii mai trezesc din amorteala.Preventia si profesionalismul nu exista in CNAIR. Facem un apel la ultimele urme de responsabilitate ramase in Compania Nationala Anti-Infrastructura din Romania ca sa se remedieze imediat zonele cu risc ridicat de alunecari", mai transmite Asociatia Pro Infrastructura.Iata si imaginile:Citeste si Pro Infrastructura: Un an si opt luni, de-atat are nevoie CNAIR sa deruleze o licitatie banala pentru doua noduri rutiereA.D. ...citeste mai departe despre " Pro Infrastructura: Principala legatura rutiera dintre sudul Romaniei si Ardeal o ia la vale " pe Ziare.com