"Productia agricola din acest an va fi cu cel putin 30% mai mica decat ne asteptam", sustine acesta intr-un interviu acordat RFI Romania."Am peste 40 de ani vechime in agricultura si pot sa va spun ca nu am intalnit ani la fel. Dar anul acesta este un an atipic, in care nu am avut deloc zapada. Mai mult decat atat, temperaturile au fost ridicate pe timp de zi, peste 10 grade, iar seara au fost temperaturi de -3, -4 grade.Diferenta asta de aproape 15 grade de la zi la noapte nu face decat sa creeze un stres plantelor, motiv pentru care marea majoritate a culturilor de grau si de orz deja are semne de bola, patarea frunzelor, la care s-au instalat foarte multe viroze (...)Anotimpurile nu mai sunt anotimpuri, sunt contra-anotimpuri. Avem temperaturi de primavara in iarna, avem temperaturi de iarna in primavara", a declarat acesta.Potrivit specialistului, din acest motiv va fi nevoie de mai multi bani in primavara pentru a face tratamente suprafetelor insamantate cu grau, orz si rapita. Totodata, productiile vor fi cu mult diminuate din aceeasi cauza, iar situatia s-ar putea agrava daca seceta se mentine."Precipitatiile sunt binevenite. Temperaturile ar trebui sa fie cele ale sezonului. Si asa exista probabilitatea ca productiile sa fie diminuate cu 30%, daca nu mai bine, fata de ce speram noi sa obtinem", a mai spus, intre altele, Gheorghe Albu.Citeste mai multe despre Contra-anotimpurile distrug agricultura: " Productie diminuata in 2020 cu cel putin 30%" (LAPAR) pe site-ul RFI Romania. ...citeste mai departe despre " Producatorii agricoli trag un semnal de alarma: Contra-anotimpurile distrug agricultura, productia va fi cu 30% mai mica " pe Ziare.com