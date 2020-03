Productia industriala a Chinei, cel mai mare declin din ultimii 30 de ani

Investitiile urbane si vanzarile de retail au scazut, de asemenea, semnificativ, a anuntat luni Institutul de Statistica, sporind temerile ca epidemia ar putea reduce la jumatate cresterea economiei chineze in primul trimestru din 2020, transmite Reuters.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirusProductia industriala a Chinei a scazut peste asteptari, cu 13,5%, in perioada ianuarie-februarie 2020, comparativ cu primele doua luni din 2019, cel mai redus nivel din ianuarie 1990, cand Reuters a inceput publicarea datelor. In decembrie, productia industriala a crescut cu 6,9%.Vanzarile de retail s-au diminuat cu 20,5%, fata de un avans de 0,8% previzionat de analisti si o crestere de 8% in decembrie, dupa ce consumatorii au evitat locurile aglomerate, cum ar fi mall-urile, restaurantele si cinematografele.Impactul epidemiei este sub control si doar pe termen scurt, iar autoritatile vor intari masurile de sprijin, pentru a atenua impactul si a restabili cresterea activitatii economice, se arata in comunicatul Institutului de Statistica.Exporturile Chinei au scazut cu 17,2% in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2019, iar analistii avertizeaza ca activitatea fabricilor ar putea sa nu revina la normal pana in aprilie, in tip ce redresarea increderii consumatorilor va dura si mai mult.Analistii intervievati de Reuters se asteapta la o crestere cu 3,5% a economiei chineze in primul trimestru din 2020, de la 6% in precedentele trei luni, unii economisti avertizand ca ar putea urma o recesiune.Pe ansamblul acestui an, PIB -ul Chinei ar urma sa incetineasca la 5,4%, ceea ce ar reprezenta cel mai lent ritm de crestere din 1990.Citeste si:Masuri adoptate la nivel mondial pentru combaterea impactului economic al epidemiei de coronavirusSUA: Camera Reprezentantilor a adoptat mai multe masuri pentru salvarea economiei de coronavirus ...citeste mai departe despre " Productia industriala a Chinei, cel mai mare declin din ultimii 30 de ani " pe Ziare.com