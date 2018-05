Profesionistii din banci, asigurari si pensii, investitorii si oamenii de afaceri cer Guvernului sa pastreze neschimbat Pilonul II

"Noi, organizatiile semnatare ale acestei scrisori, facem apel la Guvernul Romaniei pentru a mentine neschimbata legislatia si principiile de functionare ale sistemului de pensii administrate privat (Pilonul II) . In sprijinul acestei solicitari aducem concluziile studiilor internationale, rezultatele celor 10 ani de Pilon II in Romania, precum si analizele pe care le-am realizat fiecare dintre noi cu privire la acest sistem.Predictibilitatea si stabilitatea legislativa sunt cruciale pentru succesul oricarui sistem de economisire pe termen lung menit sa asigure prosperitatea la pensie a celor peste 7 milioane de romani care contribuie la aceste fonduri", se arata in comunicat.Scrisoarea este semnata de:Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR)Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF)Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR)Asociatia Romana a Bancilor (ARB)Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR)Bursa de Valori de la Bucuresti ( BVB )Camera de Comert Americana din Romania (AmCham Romania)Consiliul Investitorilor Straini (FIC)Romanian Business Leaders (RBL)Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR)Asociatia Administratorilor Independenti (AAI)Asociatia pentru Promovarea Asigurarilor (APPA)Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF)CFA Romania (CFA)Confederatia Patronala Concordia (Concordia)Guvernul Romaniei urmeaza sa suspende plata contributiilor pentru pensiile administrate privat - Pilonul II - in perioada 1 iulie - 31 decembrie, conform unui proiect de lege publicat in programul legislativ al Guvernului Romaniei pentru acest an, perioada mai - decembrie.Proiectul prevede o incasare integrala la buget pentru contributiile CAS si "suspendarea contributiilor in perioada 1.07-31.12.2018".Totodata, proiectul vizeaza o contributie fixa de 84 lei in primul an, care ar urma sa creasca anual pana la 125 lei in cinci ani. Aceasta contributie ar urma sa fie dedusa din impozitul pe venit.In plus, proiectul prevede o contributie a an ...citeste mai departe despre " Profesionistii din banci, asigurari si pensii, investitorii si oamenii de afaceri cer Guvernului sa pastreze neschimbat Pilonul II " pe Ziare.com