Profitul net al OMV Petrom a scazut anul trecut cu 11%, dar vanzarile au crescut

De asemenea, numarul de angajati al grupului a scazut cu 6%, la 12.347 la sfarsitul lui 2019.Propunerea de dividende pentru 2019 este de 0,031 lei/actiune, in crestere cu 15%. La Adunarea Generala a Actionarilor din data de 19 aprilie 2019, actionarii OMV Petrom au aprobat distribuirea de dividende pentru anul financiar 2018, in suma bruta de 1,529 miliarde lei (dividend brut pe actiune in valoare de 0,027 lei).Investitiile realizate anul trecut au fost de 4,225 miliarde lei, cu 2% mai mici fata de 4,289 miliarde lei in 2018. Investitiile din Upstream in 2019 au fost de 3,269 miliarde lei, comparativ cu 3,15 miliarde lei in 2018. Investitiile din Downstream au fost in valoare de 903 milioane lei (fata de 1,138 miliarde lei in 2018), din care 818 milioane lei in Downstream Oil (2018: 1,112 miliarde lei). Investitiile din segmentul Corporativ si altele au crescut la 53 milioane lei, in principal ca urmare a adoptarii IFRS 16 Contracte de leasing (2018: 1 milion lei).Datoriile totale au crescut cu 1,578 miliarde lei la 31 decembrie 2019, comparativ cu 31 decembrie 2018, in principal din cauza cresterii datoriilor pe termen lung cu 1,33 miliarde lei, ca urmare a revizuirii provizioanelor privind obligatiile cu dezafectarea si restaurarea si a constituirii unui provizion pentru remedierea solului in legatura cu rafinaria Arpechim.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW.Pe piata distributiei de produse petroliere cu amanuntul, grupul este prezent in Romania si tarile invecinate prin intermediul a 790 benzinarii, la sfarsitul lunii septembrie 2019, sub doua branduri, OMV si Petrom. OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,011% din actiunile OMV Petrom.Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,639% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 9,998%, iar 18,352% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.