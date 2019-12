Proiectul de buget pe 2020 e construit pe o crestere economica de 4,1% si un deficit bugetar de 3,59%

Veniturile prevazute pentru 2020 sunt de 360,149 miliarde de lei, cu o pondere in PIB de 31,89%, iar cheltuielile sunt estimate la 400,694 miliarde de lei, respectiv 35,48% din PIB.Tinta de deficit bugetar cash pe anul 2020 este estimata la 3,59% din PIB (40,545 miliarde de lei), iar deficitul ESA la 3,58% din PIB, urmand ca acesta sa ajunga in anul 2023 la 1,94% din PIB, incadrandu-se astfel in prevederile regulamentelor europene.Deficitul de cont curent este prognozat la 10,6 miliarde de euro in anul 2020, avand o pondere in PIB in scadere fata de anul precedent, respectiv de 4,5%, cu un deficit al balantei de bunuri de 7,7% din PIB.Produsul intern brut in preturi curente este estimat la 1.129,2 miliarde de lei pentru 2020, in crestere fata de 1.040,8 miliarde de lei valoare raportata pentru acest an."Investitiile constituie motorul cresterii economice si al crearii de locuri de munca, cu efect multiplicator si aport direct la formarea bruta de capital fix. Pentru anul 2020 investitiile sunt estimate la 4,5% din PIB, mai mari cu 6,3 miliarde lei ca in anul 2019", se arata in proiect.Castigul salarial brut are o valoare de 5.429 lei in 2020, iar cel net de 3.324 lei. Rata somajului in 2020 este estimata la 3%, fata de 3,2% in 2019, iar numarul somerilor la 275.000.Se asteapta o majorare a numarului de salariati de 1,9%, concomitent cu reducerea ratei somajului inregistrat la 3,0% la sfarsitul anului 2020.Pentru anul 2020, se estimeaza ca inflatia se va reduce atat ca medie anuala pana la 3,1%, cat si la sfarsitul anului pana la 3,0%.Masurile care au stat la baza constructiei bugetare pe orizontul 2020-2023 au fost: eliminarea mecanismului platii defalcate a TVA in vederea compatibilizarii cu acquis-ul comunitar in domeniu; executarea silita a sumelor existente in contul de TVA se va aplica in mod corespunzator de catre institutiile de credit, in limita sumei totale a obligatiilor bugetare, astfel cum aceasta este individualizata in adresa de infiintare a popririi.De asemenea, incepand cu 1 ianuarie 2020, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile asimilate acestora, prevazute ...citeste mai departe despre " Proiectul de buget pe 2020 e construit pe o crestere economica de 4,1% si un deficit bugetar de 3,59% " pe Ziare.com