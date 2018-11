Proiectul Guvernului pentru metroul catre Aeroportul Otopeni, atat de prost incat CE a refuzat sa il finanteze

Guvernul a solicitat, inca de la finele anului trecut, bani europeni pentru constructia Magistralei 6 de metrou, care sa faca legatura intre nord-estul Bucurestiului si Aeroportul Henri Coanda Dupa ce a solicitat lamuriri cu privire la modul in care Ministerul Transporturilor vrea sa construiasca M6, CE a decis: ii va da bani Romaniei, dar numai pentru jumatate de magistrala. Mai exact, pentru traseul care va face legatura intre 1 Mai si Baneasa.Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a incercat sa prezinte acest esec rasunator pe post de victorie. Cu alte cuvinte, sustinea Plumb, vestile de la Bruxelles sunt bune, de vreme ce vor veni bani pentru prima jumatate a magistralei M6!Asociatia Pro Infrastructura (API) a inceput, insa, o documentare amanuntita a cazului, in incercarea de a afla de ce Comisia finanteaza doar prima jumatate a proiectului. N-au aflat, cu una, cu doua. Desi usor nu le-a fost, membrii Asociatiei au dat chiar Ministerul Fondurilor Europene in judecata, pentru a primi acces la o serie de documente. Si, in cele din urma, le-a primit si le-a publicat.Asa se face ca acum toata lumea poate vedea ce motive are CE sa se indoiasca de faptul ca magistrala M6 se va construi la costurile si in perioadele preconizate de Ministerul Transporturilor.Mai exact, intr-un document oficial al Comisiei Europene la care API a castigat acces, in instanta, se arata ca Ministerul Transporturilor nu a comunicat Bruxelles-ului suficiente date legate de proiectul magistralei M6. In consecinta, specialistii europeni nu aveau cum sa stabileasca daca Romania alesese sau nu solutiile optime pentru efectuarea lucrarilor.Mai mult chiar, costurile lucrarii nu erau bine argumentate. Ba, s-au si constatat, in documentele Ministerului Transporturilor, abateri importante de la costurile practicate in Romania, in domeniul constructiilor de profil.Nici valorile de trafic pe care Ministerul Transporturilor isi fundamentase proiectul nu erau de incredere, mai aprecia Comisia Europeana. In plus, specialistii de la Bruxelles apreciau ca termenele de finalizare a Magistralei ...citeste mai departe despre " Proiectul Guvernului pentru metroul catre Aeroportul Otopeni, atat de prost incat CE a refuzat sa il finanteze " pe Ziare.com