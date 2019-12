Propunerile de buget pentru MApN, MAI si servicii au primit aviz favorabil in CSAT

Potrivit Administratiei Prezidentiale, marti a avut loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Klaus Iohannis."Subiectul analizat in cadrul sedintei a fost proiectul cu propunerile de buget pentru anul 2020 ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si ale Serviciului de Protectie si Paza, document care a fost avizat favorabil de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii", arata sursa citata.Astfel, Ministerului Apararii Nationale i s-a mentinut alocarea si in anul 2020 a 2% din PIB, procent convenit prin Acordul politic national privind cresterea finantarii pentru Aparare. Fondurile avizate vor permite finantarea derularii programelor de inzestrare a Armatei Romaniei.Sumele avizate pentru celelalte institutii din domeniul apararii tarii si securitatii nationale vor asigura indeplinirea misiunilor si obiectivelor stabilite si asumate de catre acestea, precizeaza Administratia Prezidentiala.Vezi si:Proiectul de buget pe 2020 e construit pe o crestere economica de 4,1% si un deficit de 3,59% Buget 2020: Noua ministere vor primi bani mai multi anul viitor. De unde se va taia ...citeste mai departe despre " Propunerile de buget pentru MApN, MAI si servicii au primit aviz favorabil in CSAT " pe Ziare.com