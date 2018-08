Protest la poarta lui Daea: Guvernul e acuzat ca se foloseste de pesta pentru a distruge zootehnia romaneasca

Intre orele 11:00 si 13:00, membri ai APC vor picheta sediul Ministerului Agriculturii. Ulterior, protestul se va muta la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), institutie pe care APC o va picheta intre orele 15:00 si 16:00.Presedintele APC, Costel Stanciu, a explicat pentru Ziare.com de ce a decis sa organizeze aceste proteste."Autoritatile administreaza ineficient aceasta criza a pestei porcine. Tocmai de accea, am si decis sa cerem demisia presedintelui ANSVSA, Geronimo Raducu Branescu. Acesta a iesit sa declare public faptul ca a gestionat eficient criza pestei africane, in conditiile in care in tara e haos.Vineri erau in jur de 400 de focare, iar acum ANSVSA anunta ca sunt peste 500. Cum e asta o administrare eficienta a crizei?De fapt, sub pretextul ca incearca sa previna extinderea pestei porcine africane, autoritatile nu fac decat sa ingroape zoothenia din Romania si sa-i condamne la saracie pe micii producatori de carne de porc si pe tarani", a declarat Costel Stanciu.Presedintele APC a mai spus ca ANSVSA n-ar trebui sa recurga din principiu la sacrificarea preventiva a tuturor porcilor sanatosi din zone cu pesta."Noi cerem ca taranului sa i se permita sa isi sacrifice porcul din gospodarie, daca animalul e sanatos, chit ca gospodaria sa se afla intr-o zona de supraveghere, din preajma unui focar de pesta porcina africana.Taranul isi poate taia porcul fara pesta, isi poate conserva carnea sanatoasa si o poate consuma ulterior. In loc sa-i permita acest lucru, ANSVSA ucide toti porcii. Iar in acest context, vin si marii fermieri din tara sa ceara interzicerea cresterii porcului in gospodarii.Taranul roman are, in mod traditional, pe masa, carne de porc la Craciun si carne miel la Paste. Nu-i poti interzice acest mod de viata", a declarat pentru Ziare.com Costel Stanciu.Surse din cadrul ANSVSA au precizat pentru Ziare.com ca uciderea preventiva a animalelor din zonele afectate de pesta porcina africana - realizata in bazaHG 1214/2009 - are o logica si nu se face in scopul de a-l lasa pe taranul roman fara carne. In schimb, are rolul de a impiedica raspandirea virusului, in conditiile in care porcul, desi bolnav, poate fi inca asimptomatic. Iar in cazul in care taranul il taie si duce carne pe la ...citeste mai departe despre " Protest la poarta lui Daea: Guvernul e acuzat ca se foloseste de pesta pentru a distruge zootehnia romaneasca " pe Ziare.com