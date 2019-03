PSD anunta ca S&P scade ratingul Romaniei si arunca pisica la "forta lobby-ului". A cui este, de fapt, vina si care vor fi consecintele

El a gasit insa si vinovatul: "forta lobby-ului bancar/energie/comunicatii din Romania". Totodata, Socol afirma ca decizia Standard&Poor's "este rezultatul aproape exclusiv al afectarii intereselor anumitor sectoare private din Romania si al argumentelor aduse in discutie de reprezentantii bancii centrale"."Vor fi costuri certe inca din prima zi - cresterea costurilor de finantare, cresterea cheltuielilor bugetare, cresterea deficitului bugetar, reducerea ISD, reducerea veniturilor bugetare, cresterea dobanzilor si deprecierea cursului de schimb al leului, probabila cadere a bursei.Incertitudinea va creste, economia va merge cu frana trasa. Cresterea nivelului de bunastare pentru romani va fi probabil mai mica", avertizeaza Cristian Socol pe Facebook Standard&Poor's ar fi trebuit sa ne scada ratingul de mai multa vremeProfesorul de economie Bogdan Glavan explica, insa, ca vina apartine exclusiv Guvernului, mai ales prin introducerea ordonantei 114. Mai mult, afirma el, tinand cont de comportamentul Executivului din ultimele luni, Standard&Poor's ar fi trebuit sa scada ratingul Romaniei inca de anul trecut."Parerea mea este ca aceasta inrautatire a ratingului Romaniei trebuia sa se fi produs mai demult. Ce s-a intamplat in ultima vreme sunt niste evenimente socante, care sigur ca schimba aceasta atitutine.Vorbim despre o taxa pe activele bancare care inseamna, de fapt, o amenda aplicata sectorului financiar si populatiei, pentru ca populatia este cumparator de credite, in tara cu cea mai mica intermediere financiara din Europa.Evident, riscul este foarte mare ca, in conditiile acestea, bancile sa nu mai crediteze economia. Pentru ca oricine se fereste sa plateasca impozite. Si, atunci daca tu vii si aplici un impozit pe activ, o stimulezi practic sa isi reduca activul, ceea ce inseamna stoparea creditarii. Daca asa ceva se intampla, noi intram in recesiune in secunda 2", a declarat Bogdan Glavan pentru Ziare.com.Astfel, precizeaza profesorul de economie, este clar ca OUG 114 a dus la inrautatirea ratingului Romaniei si, mai ales, masura privind taxa pe activele bancare."Din acest punct de vedere, lucrurile sunt extrem de clare. Ordonanta aceasta este de o stupizenie fara seaman. Dupa parerea mea, doar acest lucru ar fi trebuit sa duca la o inrautatire, la o ...citeste mai departe despre " PSD anunta ca S&P scade ratingul Romaniei si arunca pisica la "forta lobby-ului". A cui este, de fapt, vina si care vor fi consecintele " pe Ziare.com