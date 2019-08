PSD il ameninta pe Florin Citu cu plangere penala, dupa ce a spus ca datele din rectificare sunt false

Mai mult, PSD anunta ca va face o "plangere penala impotriva reprezentantilor PNL care au formulat si au raspandit in mod iresponsabil astfel de informatii"."PSD condamna modul in care PNL dezinformeaza in mod constient populatia cu privire la rectificarea bugetara. Declaratiile din ultima perioada ale unor lideri PNL care acuza Guvernul ca ar fi "falsificat" datele financiare si ca ar fi "furat 10% din PIB " sunt de o gravitate deosebita si intra sub incidenta prevederilor Codului Penal privind comunicarea si raspandirea in mod constient de stiri false care pun in pericol securitatea nationala.PSD anunta ca va face o plangere penala impotriva reprezentantilor PNL care au formulat si au raspandit in mod iresponsabil astfel de informatii, cunoscand caracterul fals al acestora si efectele negative pe care le pot genera asupra economiei nationale", se arata intr-un comunicat PSD remis Ziare.com.Social democratii afirma ca aceste acuzatii pot afecta increderea investitorilor, ceea ce poate genera un impact negativ asupra economiei nationale si a climatului social."Aceste acuzatii - lipsite de orice acoperire factuala si formulate in mod iresponsabil de catre PNL impotriva Guvernului - pot afecta increderea investitorilor si a cetatenilor in datele financiare oficiale, fapt ce poate genera un impact negativ asupra economiei nationale si a climatului social", mai precizeaza comunicatul.Potrivit PSD, afirmatia ca rectificarea a fost falsificata este un atac politic ce nu poate fi dovedit de reprezentantii PNL."Estimarea Guvernului privind veniturile ce vor fi incasate pana la finalul acestui an a fost prezentata intr-un document oficial, autentic, asumat de intreaga echipa guvernamentala. Afirmatia ca acest document ar fi fost "falsificat" de un membru al guvernului este o minciuna, un atac politic absurd ce nu poate fi probat in niciun fel de catre reprezentantii PNL.De asemenea, acuzatia ca "aproximativ 10% din PIB s-ar fi furat in ultimii doi ani si jumatate" si ca banii ar fi ajuns la PSD si ALDE este contrazisa de toate rapoartele autoritatilor care au desfasurat controale asupra modului in care au fost cheltuiti banii publici. PNL da dovada unui comportament ridicol si a unei grave inconstien ...citeste mai departe despre " PSD il ameninta pe Florin Citu cu plangere penala, dupa ce a spus ca datele din rectificare sunt false " pe Ziare.com