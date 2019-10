PSD insista si depune in Parlament un proiect pentru sprijinirea demersurilor de atragere a investitiei Volkswagen

Precizarea a fost facuta de ministrul demis al Mediului de Afaceri, Radu Stefan Oprea, in contextul in care europarlamentarul Gheorghe Falca a declarat recent ca Volkswagen a analizat Aradul ca varianta pentru amplasarea unei fabrici Skoda in regiune, varianta luata in calcul dupa ce compania a anuntat ca amana decizia privind construirea fabricii in Turcia."Astazi, sub semnatura liderilor de grup PSD din Camera si Senat, a fost depus in atentia Birourilor permanente reunite un proiect de declaratie a Parlamentului pentru sprijinirea demersurilor pentru atragerea investitiei grupului Volkswagen in Romania. De ce se intampla lucrul acesta? Pentru ca in spatiul public au aparut in ultima perioada discutii despre aceasta investitie strategica.Am fost extrem de activi, am fost intotdeauna cu cel putin o luna si jumatate, daca nu doua, in fata tuturor competitorilor cand am facut lobby-ul necesar pentru ca aceasta investitie sa fie in Romania.Procesul de selectie a locatiilor a fost unul transparent. Sase locatii au intrat intr-o lista scurta, apoi doua. Si a fost selectata una. A existat grup de lucru interministerial care a lucrat la oferta de tara si dintre statele membre UE va pot spune ca este cea mai competitiva oferta", a declarat Radu Stefan Oprea.El a mai precizat ca reprezentantii autoritatilor romane si cei ai VW au avut o sedinta de lucru la Arad, unde a fost prezentat potentialul zonei respective, iar ulterior Guvernul a transmis oferta de tara. Totodata, a aratat ca VW are deja o lista scurta cu amplasamente vizate, iar Romania si Bulgaria figureaza pe aceasta lista.Radu Stefan Oprea a adaugat insa ca, in cazul Romaniei, zona luata in calcul este una cu "intensitate a ajutorului de stat, in conformitate cu normele europene", mai mare decat cea din Bulgaria."Intr-o prima etapa a fost selectata Turcia, pentru ca au facut o oferta care nu putea sa fie egalata de catre un stat membru. Avem anumite rigori pe care trebuie sa le indeplinim, insa au fost declaratii publice referitoare la faptul ca in acest moment dezvoltarea proiectului in Turcia este inghetata. Si, atunci, credem ca o astfel de declaratie a Parlamentului, in aceasta etapa in care se afla Romania astazi din punct de vedere al democratiei, este foarte utila, p ...citeste mai departe despre " PSD insista si depune in Parlament un proiect pentru sprijinirea demersurilor de atragere a investitiei Volkswagen " pe Ziare.com