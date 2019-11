Publicatie britanica: Se solicita o investigatie internationala asupra pietei de energie din Romania. ANRE, suspectata ca actioneaza la comanda politica

"In conformitate cu normele UE, pe care Romania ca stat membru s-a angajat sa le respecte, autoritatea de reglementare va ramane independenta de influenta sectorului politic sau a sectorului privat. Cu toate acestea, partile interesate activ pe piata si la nivel regional au cerut Comisiei Europene sa examineze o serie de cazuri care pun in discutie neutralitatea paznicului pietei romane de energie", scrie publicatia britanica ICIS.Acestea includ:- Reuniuni raportate intre politicieni, oficiali guvernamentali si oficiali ai ANRE in afara programului de lucru, in scopul de a influenta reglementarea preturilor la electricitate si gaze.- Afirmatiile conform carora o ordonanta controversata de urgenta care solicita plafonarea preturilor la gaze si energie electrica (OUG 114), care a dus la distorsiuni importante ale pietei in acest an, ar putea fi scrisa de cel putin un membru al autoritatii de reglementare, la instructiunile unui inalt functionar guvernamental.- Faptul ca autoritatea de reglementare a acceptat sa plafoneze preturile la energie electrica pentru producatori dupa cerintele care decurg din ordonanta de urgenta a Guvernului 114/2018, in ciuda principiilor de piata libera ale UE care obliga la formarea preturilor libere incorporate in cel de-al treilea pachet de energie, pe care statele membre trebuie sa le respecte.- Afirmatii conform carora autoritatea de reglementare a stabilit ca rata de rentabilitate a furnizorilor are un scop politic in loc sa creeze un mediu de piata echitabil.InfringementSurse UE au declarat ICIS ca acuzatiile ar putea duce la proceduri ale CE impotriva Romaniei, daca Comisia constata ca cerintele de independenta relevante pentru autoritatea de reglementare nu au fost respectate pe deplin.Conform articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul 942/2019 si art. 57 alineatul (7) din 944/2019, pana la 5 iulie 2022 si, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia va trebui sa prezinte un raport Parlamentului European si Consiliului UE privind independenta autoritatilor de reglementare in statele membre.Aceasta inseamna ca CE va fi obligata sa investigheze independenta acestor autoritati intr-un fel sau altu ...citeste mai departe despre " Publicatie britanica: Se solicita o investigatie internationala asupra pietei de energie din Romania. ANRE, suspectata ca actioneaza la comanda politica " pe Ziare.com