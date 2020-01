Putin si Erdogan inaugureaza gazoductul TurkStream. Cum i-ar putea influenta pe romani acest nou drum al gazului

Desi mai multi experti au fost sceptici, Moscova a respectat, totusi, termenul anuntat inca de la finele anului 2019 pentru inaugurarea gazoductului TurkStream, prin intermediul caruia circa 31,5 miliarde de metri cubi de gaz rusesc vor ajunge, prin Marea Neagra, din Rusia, tocmai pana in Turcia.Pe site-ul presedintiei ruse se mentiona inca de marti, 7 ianuarie, ca presedintele Vladimir Putin a parasit Siria - unde se intalnise cu Bashar al-Assad - si a ajuns in Turcia, unde va participa, alaturi de presedintele Recep Tayyip Erdogan, la inaugurarea conductei TurkStream.In cele din urma, miercuri la pranz, cei doi sefi de stat au participat la o ceremonie de proportii, la Istanbul, in care au subliniat avantajele proiectului si si-au reafirmat dorinta de colaborare.De ce construieste Rusia conducte submarine si cum ne influenteaza astaRusia a anuntat, inca de acum un deceniu, ca in curand va livra gaze in Europa fara sa le mai transporte prin Ucraina. Ca n-au fost doar vorbe in vant o dovedeste chiar faptul ca, intre timp, Moscova a investit masiv intr-o retea de transport care sa ocoleasca Ucraina.Asa s-a construit gazoductul NorthStream 1, care transporta gaze, prin Marea Baltica, din Rusia in Germania, la Greifswald. Iar de acolo, prin gazoductele terestre Eugal si Opal, gazul coboara spre restul Europei.Intre timp, Rusia a inceput si constructia unei alt gazoduct in Marea Neagra. Anume: NorthStream 2. Si acesta este aproape finalizat. Din cifrele comunicate de Deutsche Welle, 2.100 de kilometri de gazoduct au fost deja instalati.Asa ca ar mai fi de instalat doar circa 300 de kilometri. Proiectul a intampinat, insa, o serie de piedici. Printre altele, la finele lui 2019, Congresul SUA a decis sa impuna sanctiuni pentru companiile care finanteaza constructia gazoductului in valoare de circa 8 miliarde de euro (adica Shell, BASF, Uniper, Wintershall si Engie). Iar asta va cauza, probabil, intarzieri suplimentare.Rusia a lucrat, insa, pe mai multe fronturi. Cu alte cuvinte, pe langa conductele NorthStream, a construit si gazoductul care tranziteaza Marea Neagra. Anume: TurkStream, care pleaca din Rusia, de la Anapa si ajunge in Turcia, la Kiyikoy.Traseul gazoductului Tur ...citeste mai departe despre " Putin si Erdogan inaugureaza gazoductul TurkStream. Cum i-ar putea influenta pe romani acest nou drum al gazului " pe Ziare.com