PwC critica Ordonanta Teodorovici: Modificarile sunt neclare, generatoare de incertitudine, la limita infringementului

"Intr-un context global deloc favorabil, in care investitorii sunt foarte precauti si ostili la orice fel de riscuri, recentele masuri anuntate de autoritati risca sa afecteze competitivitatea Romaniei. In astfel de circumstante, stabilitatea si predictibilitatea legislativa sunt regulile de baza.De aceea, ar fi fost de dorit ca adoptarea unor masuri fiscale de o asemenea importanta sa fie discutata din timp cu mediul de afaceri si cu restul partenerilor sociali si sa fie precedata de un studiu temeinic de impact, in asa fel incat sa existe o imagine clara a efectelor pe termen mediu si lung in plan economic si social.Inca nu este prea tarziu pentru o astfel de analiza si pentru o consultare reala a mediului de afaceri", a precizat Ionut Simion, Country Managing Partner al PwC Romania.1. Taxa pe activele financiareIncepand cu data de 1 ianuarie 2019 se instituie "o taxa pe lacomie" aplicabila institutiilor financiar-bancare (banci, IFN-uri, institutii de plata), in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste pragul de referinta 1,5 %, reamintesc reprezentantii PwC Romania una dintre cele mai importante masuri propuse printr-un OUG publicat, spre consultare publica, marti, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP)."Aceasta taxa se va plati trimestrial prin aplicarea a patru cote progresive de 0,2%, 0,4%, 0,6% si 0,9% asupra activelor contribuabilului existente la sfarsitul trimestrului de calcul, in functie de nivelul ROBOR. Cota de 0,9% poate sa fie majorata progresiv, in cazul in care media trimestriala ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinta. Taxa reprezinta cheltuiala deductibila in calculul impozitului pe profit pentru banci", au explicat reprezentantii PwC.Asa cum este redactata propunerea legislativa privind instituirea unei taxe pe activele bancare indica faptul ca aceasta ar urma sa fie perceputa trimestrial, ceea ce poate conduce la interpretarea ca va fi platita de patru ori pe parcursul unui an, rezultand un nivel al taxei foarte ridicat."La actualul nivel al dobanzilor interbancare ROBOR, aceasta taxa s-ar putea ridica la un nivel de 3,6% anual, in conditiile in care valoarea activelor nete ale bancilor era de 445 de miliarde de lei, la sfarsitul lunii septembrie, conform datelor BNR - ac ...citeste mai departe despre " PwC critica Ordonanta Teodorovici: Modificarile sunt neclare, generatoare de incertitudine, la limita infringementului " pe Ziare.com