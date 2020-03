Raport Erste: Economia Romaniei va fi puternic afectata de coronavirus - cu cat scade estimarea de crestere a PIB

"De la izbucnirea noului coronavirus in China la sfarsitul lunii decembrie 2019, situatia s-a schimbat semnificativ. Numarul de persoane infectate este de zece ori mai mare comparativ cu epidemia SARS din 2003 si virusul s-a raspandit rapid la nivel global.SARS-CoV-2 a inceput sa se raspandeasca rapid in Europa la sfarsitul lunii februarie, Italia inregistrand cel mai mare numar de cazuri confirmate. Prin urmare, vedem noi riscuri privind perspectivele economice ale Europei Centrale si de Est (ECE)", se arata in raport.Analistii Erste au redus estimarea de crestere a PIB -ului Romaniei pentru 2020 de la 3,5% la 3%, tara noastra fiind astfel lovita mai dur fata de Cehia, Ungaria sau Polonia."Ca urmare a raspandirii rapide a COVID-19 in Europa, vom revizui in scadere cu circa 0,3 puncte procentuale, spre 2,6%, rata de crestere economica estimata pentru Europa Centrala si de Est, revizuirile negative variind de la 0,3 pp pentru Cehia, Ungaria si Polonia pana la 0,5 pp in cazul Romaniei sau chiar peste in cel al Croatiei.Europa Centrala si de Est este, evident, mult mai integrata cu restul economiei europene si mult mai expusa la riscuri decat a fost la momentul la care a izbucnit virusul in China", conform sursei citate.Totodata, "costurile economice" ale coronavirusului vor depinde de cat de repede vor reusi tarile afectate sa opreasca raspandirea acestuia si sa limiteze frica din randul populatiei."Daca raspandirea nu este limitata in viitorul apropiat, am putea observa o scadere suplimentara a activitatii economice pe plan global, care s-ar putea traduce intr-o incetinire si mai mare a cresterii in ECE", se mai arata in raportul citat.De asemenea, si cererea mai slaba la nivel global va avea consecinte economice asupra economiilor din Europa Centrala si de Est."Valoarea adaugata local in exporturi variaza intre 27% si 44% pentru tarile ECE, cu cel mai ridicat nivel in Slovacia, Ungaria si Cehia, iar cel mai scazut in Romania. Cea mai importanta intrebare pentru importatori este amploarea socului, precum si posibilitatea impactului asupra fortei de munca si a bunurilor intermediare, cauzate de eventuale masuri de carantina si de durata acestora.Daca situatia in ce priveste c ...citeste mai departe despre " Raport Erste: Economia Romaniei va fi puternic afectata de coronavirus - cu cat scade estimarea de crestere a PIB " pe Ziare.com