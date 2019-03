Raportul de tara al Comisiei Europene critica dur masurile Guvernului. Contre intre comisarul Cretu si ministrul Teodorovici

Ministrul Finantelor s-a aratat in dezacord cu Raportul de tara pe 2019 privind Romania, publicat de Comisia Europeana si prezentat, vineri, de comisarul european Corina Cretu."In general, estimarile Comisiei sunt mai pesimiste, iar diferentele de cifre afecteaza fundamentarea analizelor. Am atras atentia ca previziunile influenteaza sentimentele investitorilor", a denuntat Eugen Teodorovici, vineri, la sediul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.Vorbim de familie europeana, e frumos in teorie, dar fiecare pentru elRaportul a fost prezentat de comisarul Corina Cretu, prilej pentru ca ministrul PSD sa o acuze de campanie electorala, data fiind participarea la europarlamentare, pe lista partidului lui Victor Ponta "Doamna comisar e in campanie, cu tot respectul, asta am discutat-o si cu vicepresedintele Comisiei - cum vorbim noi la nivel european de principii sanataose, iar parte dintre comisari sa fie implicati in campanie, la nivel de tari? Replica a fost sa iau exemplul guvernelor nationale, unde si ministrii sunt implicati in campanie. Nu cred ca este corect. E foarte important, daca vom fi cu adevarat o familie europeana, sa clarificam aceste lucruri.Altfel, va fi ce se intampla azi la nivel european, unde se mimeaza dialogul".Corina Cretu a replicat imediat si i-a amintit ministrului ca Raportul de tara este unul asumat de Comisia Europeana, nu un document politic."Raportul de tara reprezinta o radiografie a situatiei dintr-o tara, rezultatul muncii a sute de oameni din directiile generale ale CE, deci nu e o surpriza ca nu sunteti de acord cu multe dintre concluziile acestor rapoarte, dar e pozitia CE. E dreptul suveran al fiecarui guvern sa ia in considerare sau nu recomandarile pe care aceste rapoarte le cuprind.Noi, la CE, vom fi alaturi de toate guvernele Romaniei, pentru a ajuta, indiferent de culoarea politica.CE e formata din oameni politici, nu din tehnocrati. PE si Consiliul au aprobat faptul ca reprezentantii CE au dreptul de a candida. Toti comisarii activeaza in partidele lor.Azi nu e o activitate electorala, e una organizata de reprezentanta CE in fiecare an si presedintele Juncker a recomandat ca fiecare comisar sa prezinte raportul fiecare in tara lui.Dac ...citeste mai departe despre " Raportul de tara al Comisiei Europene critica dur masurile Guvernului. Contre intre comisarul Cretu si ministrul Teodorovici " pe Ziare.com