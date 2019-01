In noiembrie 2018, rata anuala a inflatiei a scazut la 3,43%, de la 4,25% in octombrie.In decembrie 2018, fata de aceeasi luna a anului 2017, marfurile alimentare s-au scumpit cu 3,10%, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 3,75%, iar preturile serviciilor au crescut cu 2,44%.Fata de decembrie 2017, printre cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in decembrie 2018, la cartofi (39,64%), alte legume si conserve de legume (23,46%), transportul aerian (23,44%), serviciile postale (21,54%) si gaze naturale (16,61%).Pretul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preturi, a crescut, in decembrie 2018 fata de decembrie 2017, cu 4,57%.In noiembrie 2018, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, dar a estimat un nivel de 2,9%, in crestere de la 2,7%, pentru decembrie 2019, in contextul in care conditiile de pe piata muncii raman tensionate.In ianuarie, BNR a anuntat ca decizia privind mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an a fost luata in contextul in care cele mai recente evaluari arata perspectiva continuarii scaderii ratei anuale a inflatiei si a mentinerii ei sub limita superioara a intervalului tintei de inflatie. ...citeste mai departe despre " Rata anuala a inflatiei a scazut usor, insa toate sunt mult mai scumpe ca acum un an: Gazele cu 16%, cartofii cu 40% " pe Ziare.com