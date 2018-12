Potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica ( INS ), fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,86%, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 4,24%, iar preturile serviciilor au crescut cu 2,50%.Fata de decembrie 2017, printre cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in noiembrie, la cartofi (32,07%), serviciile postale (21,54%) si alte legume si conserve de legume (17,29%).Pretul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preturi, a crescut, in octombrie fata de decembrie, cu 7,18%.In noiembrie, Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a anuntat ca mentine prognoza de inflatie pentru finalul acestui an la 3,5%.In schimb, pentru sfarsitul lui 2019 prognoza de inflatie a fost revizuita in crestere, de la 2,7% la 2,9%.Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu , a precizat ca prognoza este influentata de factori exogeni cum ar fi pretul titeiului, al combustibilului, dar si in urma tensiunilor de pe piata muncii, sau a salariilor care pot fi impinse dincolo de cresterea productivitatii.Citeste si:Isarescu: Majorarile salariale pentru bugetari ar putea duce la cresterea preturilor si a inflatieiIsarescu: O scadere de numai 10 bani a pretului benzinei este suficienta sa ne ajute la inflatieIsarescu, despre cum vor evolua ROBOR si inflatia si ce va face dupa ce isi termina mandatul la BNRRomania are cea mai mare inflatie din UE, pentru a opta luna consecutiv ...citeste mai departe despre " Rata anuala a inflatiei a scazut in noiembrie la 3,4%. Ce s-a scumpit cel mai mult " pe Ziare.com