In august, rata anuala a inflatiei a crescut la 5,1%, dupa ce in iulie scazuse la 4,56%.In septembrie, fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,44%, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 6,55%, iar preturile serviciilor au crescut cu 2,54%.Fata de decembrie 2017, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in septembrie, la cartofi (22,41%), serviciile postale (21,54%), transportul aerian (17,63%), gazele naturale (16,61%), citrice (14,29%) si alte legume si conserve de legume (13,67%).Pretul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preturi, a crescut, in septembrie fata de decembrie, cu 6,76%.In august, Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a revizuit in scadere, de la 3,6% la 3,5%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 2,7%, in scadere de la 3%, pentru decembrie 2019."Am revizuit in jos cu 0.1 puncte procentuale prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an, de la 3,6% cat prognozam in luna mai la 3,5%, si cu 0.3 puncte procentuale prognoza privind finalul anului viitor, de la 3% la 2,7%", a declarat Mugur Isarescu In august, potrivit Eurostat, Romania a avut cea mai mare inflatie din Uniunea Europeana, pentru a saptea luna consecutiv.Citeste si:Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in scadere cresterea economica pentru acest an. Inflatia cresteSiegfried Muresan: Guvernul genereaza inflatie aproape ca in Nigeria. Care vor fi consecinteleDeja avem o inflatie record, iar majorarile de pensii aduc si mai multi bani pentru consum. Cat de mult mai pot creste preturile?Siegfried Muresan prezinta bilantul real al Guvernului: Inflatie -record, scumpirea creditelor, atacuri la adresa Justitiei ...citeste mai departe despre " Rata anuala a inflatiei a scazut usor dar ramane la peste 5%. Cel mai mult s-au scumpit cartofii " pe Ziare.com