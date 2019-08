"Preturile de consum in luna iulie 2019 comparativ cu luna iulie 2018 au crescut cu 4,1%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,1%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (august 2018 - iulie 2019) fata de precedentele 12 luni (august 2017 - iulie 2018), calculata pe baza IPC, este 4,0%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 4,0%", precizeaza INS In luna iulie fata de luna precedenta, preturile de consum au scazut usor, cu 0,2%, in conditiile in care alimentele s-au ieftinit cu 0,66%, marfurile nealimentare cu 0,02% iar serviciile au fost mai scumpe cu 0,1%.Guvernatorul Bancii nationale a Romaniei, Mugur Isarescu , a anuntat, saptamana trecuta, ca banca centrala a pastrat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,4% pentru finalul anului viitor. BNR estima in mai 2019 o inflatie de de 3,3% pentru decembrie 2020. ...citeste mai departe despre " Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,1% in iulie " pe Ziare.com