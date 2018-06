In aprilie, rata anuala a inflatiei a crescut la 5,2%, in crestere fata de martie, cand a fost 5%.In mai, fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit cu 3,93%, in medie, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 7,75%, iar preturile serviciilor au crescut cu 2,72%.Fata de decembrie 2017, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in mai, la cartofi (18,56%), fructe proaspete (18,37%), alte legume si conserve de legume (17,47%) si gaze naturale (10,43%).Pretul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preturi, a crescut, in mai fata de decembrie, cu 5,69%.Rata inflatiei va mai ramane la nivelul de 5%, atins in luna martie, dar apoi va scadea iar la finalul anului va ajunge la 3,6%, a anuntat, luna trecuta, guvernatorul BNR Mugur Isarescu in cadrul unei declaratii de presa in care a prezentat raportul trimestrial asupra inflatiei.Prognoza a fost insa revizuita in crestere, pentru ca cea anterioara indica o rata de 3,5% pentru sfarsitul anului 2018.Totodata, la finalul lui 2019, rata anuala a inflatiei va ajunge la 3%, a mai declarat Mugur Isarescu.Citeste si:Florin Citu avertizeaza: Inflatia ar putea sa ajunga la 12%. Cum s-a reusit dinamitarea economiei cu promisiuniVasilescu (BNR) explica cresterea inflatiei pentru cine n-a inteles: Statul ne-a facut o figura, a miscat preturile administrate cand nu trebuia sa o facaDobanzile ar trebui sa mai creasca! Ce se va intampla cu ROBOR si cursul de schimb si care sunt adevaratele cauze ale inflatiei InterviuSemnal de alarma de la Comisia de Prognoza: Inflatia, cursul valutar si deficitul de cont curent au fost revizuite in sus ...citeste mai departe despre " Rata anuala a inflatiei a urcat la 5,41%, cel mai mare nivel din februarie 2013. Ce preturi au crescut cel mai mult " pe Ziare.com