Rata inflatiei a urcat in decembrie la 3,3%, cel mai mare nivel din august 2013. Ce s-a scumpit cel mai mult

Asta in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 43,2% in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica ( INS ).In luna noiembrie, rata anuala a inflatiei a fost de 3,23%, in crestere fata de octombrie, cand a fost de 2,63%, si fata de septembrie, cand a fost 1,77%.Datele INS arata ca preturile de consum au crescut in decembrie, in medie, cu 0,32%, comparativ cu luna noiembrie.Marfurile alimentare s-au scumpit cu 0,44%, in medie, fata de luna noiembrie, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 0,28%, iar preturile serviciilor au crescut cu 0,21%.Comparativ cu decembrie 2016, preturile alimentelor au crescut in decembrie 2017 cu 4,07%, marfurile nealimentare s-au scumpit cu 4,11%, iar preturile serviciilor au crescut cu 0,22%.Fata de luna decembrie 2016, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in decembrie 2017, la oua (43,2%), transportul aerian (23,3%), unt (22,77%), energie electrica (12,2%) si fructe proaspete (11,06%).Pretul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preturi, a crescut, in ultimul an, cu 5,85%.La finalul anului 2016, rata anuala a inflatiei a fost de -0,5%, fiind al doilea an la rand in care rata anuala a inflatiei a inregistrat valori negative.In ultima prognoza, publicata in noiembrie, Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a estimat ca rata anuala a inflatiei va ajunge la 2,7% la finalul anului trecut, in intervalul tintit de banca centrala, de 2,5%, plus/minus 1% (1,5%-3,5%).Totodata, BNR a lasat neschimbata prognoza de 3,2% pentru finalul anului 2018 si a estimat un nivel de 3,1% pentru septembrie 2019.