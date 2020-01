Rata inflatiei a urcat la 4%. Cartofii si tigarile s-au scumpit cel mai mult

"Preturile de consum in luna decembrie 2019 comparativ cu luna decembrie 2018 au crescut cu 4,0%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,0%.Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2019 - decembrie 2019) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2018 - decembrie 2018), calculata pe baza IPC, este 3,8%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 3,9%", precizeaza INS.Cartofii si tigarile s-au scumpit cel mai mult in decembrie comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, preturile crescand cu 23,61%, respectiv cu 8,27%, iar serviciile de apa, canal si salubritate cu 6,51%, potrivit datelor INS.Aproape toate preturile la alimente au crescut in decembrie, singura scadere usoara fiind inregistrate la categoria "alte legume si conserve de legume", minus 0,27%.In cazul marfurilor nealimentare, cea mai mare crestere este inregistrata la categoria "tutun, tigari", respectiv 8,27%. O alta scumpire consistenta este inregistrata de combustibili, 6,01%. Singura ieftinire este consemnata la gaze, respectiv minus 4,93%.Pe total marfuri nealimentare, in decembrie, preturile au urcat cu 3,31% fata de decembrie 2018 si cu 0,28% fata de noiembrie.La capitolul servicii, cea mai mare scumpire s-au inregistrat la serviciile de apa, canal si salubritate, cu 6,51%. In schimb, serviciile de transport aerian s-au ieftinit cu 28,01%.Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a scazut la 3,8%, de la 4,2%, prognoza de inflatie pentru finalul lui 2019 si estimeaza o inflatie de 3,1% pentru sfarsitul acestui an, a anuntat, pe 8 noiembrie, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu , care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) estimeaza, in Prognoza de toamna 2019 publicata pe 27 noiembrie, ca procesul de dezinflatie va continua pe fondul epuizarii excesului de cerere de consum, iar inflatia medie anuala va ajunge la 2,6% in anul 2023, de la 3,8% in 2019.Fondul Monetar International ( FMI ) a revizuit in sus estimarile privind preturile de consum in Romania in acest an, pana la o crestere medie anuala de 4,2%, fata de un avans ...citeste mai departe despre " Rata inflatiei a urcat la 4%. Cartofii si tigarile s-au scumpit cel mai mult " pe Ziare.com