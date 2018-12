Razboiul comercial al lui Trump cu lumea intreaga: In 2019, va rugam sa va puneti centurile de siguranta!

"2018 a fost o catastrofa", spune Claudia Schmucker, experta in comert a Societatii Germane pentru Politica Externa (DGAP).Un conflict comercial acut intre SUA si China, taxe vamale punitive la importurile de otel si aluminiu, inclusiv pentru europeni, un summit G7 esuat in Canada, o Organizatie Mondiala a Comertului in stare proasta - sunt doar cateva exemple ale esecurilor inregistrate in 2018.Va fi mai bine in 2019? "Noi speram desigur", spune Schmucker. "Dar ar putea sa mearga mai departe tot asa. Stim deja cu totii cat de imprevizibil este presedintele american."SUA vs. ChinaDisputa comerciala dintre SUA si China va influenta si in 2019 economia mondiala. La summit-ul G20, desfasurat in decembrie la Buenos Aires, cele doua tari au convenit asupra unui "armistitiu": 90 de zile, pana la sfarsitul lui februarie, ele renunta la orice taxe vamale noi si se angajeaza sa negocieze."China ar trebui sa faca ample concesii SUA in doua capitole centrale", spune Rajiv Biswas, economist-sef pe Asia la serviciul britanic de informatii IHS Markit."Ar trebui sa-si reduca semnificativ surplusul comercial din relatia cu SUA si sa imbunatateasca protectia pentru dreptul de proprietate intelectuala in cazul firmelor straine din China", a declarat Biswas pentru DW.Ajungerea la un acord in termenul de 90 de zile ar fi "prea optimista", in opinia lui Jin Canrong, pentru ca ar exista si alte teme aflate in disputa. Dar vicedirectorul Institutului pentru Relatii Internationale de la Universitatea din Beijing este la randul sau destul de optimist pentru a considera posibil un fel de "acord de pace" in criza comerciala pana la finalul lui 2019."In acest sens, actualul armistitiu ar trebui prelungit de mai multe ori."Dar situatia este complicata si mai mult de arestarea in decembrie, la cererea Americii, a sefei financiare a companiei chineze de telefonie mobila Huawei. "Numerosi chinezi vad acum SUA drept un stat paria", spune Canrong. "Ceea ce va influenta negativ relatiile bilaterale."SUA si alte state acuza insa companiile chineze de IT ca ar practica spionaj in favoarea regimului de la Beijing. "Chinezii sunt nevoiti sa construiasca un capital de incredere masiv pentru a inlatura aceasta neincredere. Ceea ce este greu de facut ", considera Rolf Langhammer de la Instit ...citeste mai departe despre " Razboiul comercial al lui Trump cu lumea intreaga: In 2019, va rugam sa va puneti centurile de siguranta! " pe Ziare.com