Razboiul comericial dus de Trump cu restul lumii poate lovi dur Romania. Ce e de facut

Treptat, pe parcursul anului 2010, criza financiara s-a transformat intr-o criza economica brutala, caracterizata prin recesiune economica, pierderea a milioane de locuri de munca si alte numeroase consecinte nefaste. Interventiile in valoare de miliarde ale guvernelor de pe mapamond au putut cu greu sa faca fata acestei succesiuni de crize ale caror efecte se fac simtite si azi.In prima zi a lunii martie 2018, presedintele SUA, Donald Trump , a anuntat impunerea in mod unilateral a unor taxe vamale de 25% pentru importurile de produse de otel si 10% pentru importurile pentru produse de aluminiu destinate pietei americane. La reactia dura care a venit din intreaga lume, din partea aliatilor SUA, a vecinilor sai, a UE, dar si a membrilor propriului partid, Partidul Republican, Donald Trump a raspuns printr-un tweet. El a spus ca razboaiele comerciale sunt bune si usor de castigat.Un razboi comercial global?Este foarte usor de imaginat ca succesiunea tumultoasa a evenimentelor care s-au petrecut in ultimele trei saptamani ar putea conduce la un razboi comercial global, cu SUA, China si UE actori principali. Acesta i-ar afecta pe toti ceilalti jucatori fie ei mai mari sau mai mici si ar produce, la fel ca orice razboi, pierderi nu doar partilor beligerante, ar exista si victime colaterale dintre cele mai neasteptate.Economia globala este astazi structurata in mod decisiv pe scheletul lanturilor globale de aprovizionare si al retelelor de distributie. Mai mult ca oricand in istorie, astazi, conteaza puterea economica locala sau regionala si modul in care esti conectat la retelele de transport, comunicatii, informatie si celelalte tipuri de retele care traverseaza globul dintr-o parte in cealalta.Dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, comertul a jucat un rol esential in dezvoltarea tuturor societatilor de pe glob. Partenerii comerciali conectati prin interese economice comune iau mai greu decizii razboinice unii fata de ceilalti. Comunitatile locale, dar si natiunile legate intre ele prin retele comerciale devin interesate sa mentina pacea, servind astfel bunastarea si securitatea propriilor