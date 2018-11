Rectificare bugetara: E nevoie de bani pentru salariile medicilor si pensiile politistilor. Dancila a vorbit mai intai de alocatii si medicamente compensate

"Discutam astazi (23 noiembrie - n.red.) despre a doua rectificare a bugetului pentru 2018. Este o rectificare bugetara pozitiva, care are ca obiect integrarea in tinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB si asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea politicilor guvernamentale si buna functionare a institutiilor publice.Vom asigura banii necesari pentru plata drepturilor persoanelor cu dizabilitati, a alocatiilor de stat pentru copii si a indemnizatiilor pentru cresterea copilului. In acest sens, alocam suplimentar Ministerului Muncii cam 787 de milioane de lei.Asiguram resursele necesare pentru continuarea programelor de sanatate. Majoram cu 660 de milioane de lei bugetul Fondului National Unic pentru Asigigurari de Sanatate pentru decontarea medicamentelor compensate si gratuite si programele nationale de sanatate.Totodata, alocam in plus peste 317 milioane de lei catre Ministerul Sanatatii, pentru plata salariilor cadrelor medicale din unitati de permanenta si Unitati de primiri urgente.Luam masuri pentru asigurarea platii pensiilor militare de stat ale politistilor. Asiguram 116 milioane de lei in bugetul MAI.Alocam fonduri suplimentare pentru asigurare cu prioritate a tuturor cheltuielilor obligatorii si 700 milioane de lei pentru alimentarea Fondului de urgenta al Guvernului. Sunt bani pentru situatii neprevazute.E o rectificare pozitiva care arata preocuparea Guvernului pentru politicile sociale si de sanatate, dar si pentru incadrarea in tinta de deficit asumata", a declarat Dancila.Ceea ce nu a spus Dancila este ca, pentru plata drepturilor salariale, a alocatiilor, a indemnizatiilor si pensiilor militare, se taie bani de la mai multe ministere. Cel mai mult vor pierde Ministerul Transporturilor (caruia i se iau 1,16 miliarde de lei) si Ministerul Cercetarii si Inovarii (de la care se taie 228,9 milioane de lei).Iata lista celorlalte ministere pagubite de rectificarea bugetara si sumele pe care le pierd, potrivit proiectului Finantelor: Ministerul Educatiei Nationale (ramane fara 198 milioane de lei) Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (ramane fara 176,8 milioane de lei), Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (ramane fara 166 milioane de lei), Ministerul Fondurilor Europene (ramane fara 164,9 milioane de lei), Ministerul Finantelor Publ ...citeste mai departe despre " Rectificare bugetara: E nevoie de bani pentru salariile medicilor si pensiile politistilor. Dancila a vorbit mai intai de alocatii si medicamente compensate " pe Ziare.com