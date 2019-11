Rectificarea bugetara: Guvernul taie bani de la Educatie, Transporturi si Agricultura. Unde da in plus

"Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu suma de 18.356,9 milioane lei, din care 10.488,2 milioane lei influente ale veniturilor din economia interna si 7.868,7 milioane lei influente din venituri din fonduri externe nerambursabile", se arata in nota de fundamentare a proiectului de OUG.Ministerele care pierd bani la rectificare sunt in numar de sase, la care se adauga Secretariatul General al Guvernului (SGG), in timp ce ministerele care castiga sunt cinci.Cine primeste baniMinisterul Muncii si Justitiei Sociale: +3.982,3 milioane lei.Ministerul Sanatatii: +2.898,9 milioane lei.Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice: +1.763,7 milioane lei.Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale: +388,3 milioane lei.Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat: +299,0 milioane lei.Ministerul Finantelor Publice: +236,0 milioane lei.Cine pierdeMinisterul Educatiei Nationale: -2.080,0 milioane lei. Ministerul Transporturilor : -1.084,2 milioane lei. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale: -1.065,9 milioane lei.Ministerul Fondurilor Europene: -302,3 milioane lei.Secretariatul General al Guvernului: -227,5 milioane lei.Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale: -110,9 milioane lei.Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut in vedere gradul de executie, precum si necesarul de finantare pana la finele anului 2019. S-au identificat economii in principal la active nefinanciare (-110,2 milioane lei) si la cheltuieli de personal (-0,9 milioane lei). S-au asigurat fonduri pentru plata cotizatiilor la organismele internationale (+0,2 milioane lei).Prin prezentul proiect de ordonanta de urgenta se propune diminuarea veniturilor bugetare rezultata din:-nerealizarea in totalitate veniturilor suplimentare din intensificarea actiunilor de imbunatatire a colectarii si reducerii evaziunii fiscale incluse in programul anual, precum si datorita accelerarii procesului de rambursare TVA restante catre companii. Mentionam ca in bugetul initial in cadrul proiectiei veniturilor au f ...citeste mai departe despre " Rectificarea bugetara: Guvernul taie bani de la Educatie, Transporturi si Agricultura. Unde da in plus " pe Ziare.com