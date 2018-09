Rectificarea bugetara - unde e ordonanta atat de urgenta, de care depindea soarta tarii? Adoptata miercuri, nu a ajuns inca la Monitorul Oficial

Mai mult, Executivul nu a fost de acord nici cu solicitarea sefului statului de a elabora un nou proiect.Motivele invocate pentru aceasta graba au fost ca "am programat plati care sunt necesare si urgente" si "amanarea rectificarii bugetare va avea numeroase efecte negative in toate domeniile".Cu toate acestea, desi au trecut trei zile de cand ordonanta a fost adoptata in Guvern ea nu a fost publicata nici pana acum in Monitorul Oficial, astfel ca nu a intrat inca in vigoare.Spre comparatie, OUG prin care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, vrea sa-i mentina in functii pe sefii actuali ai Inspectiei Judiciare, adoptata in aceeasi sedinta a Executivului, a fost publicata in MO miercuri seara.Unde este in acest moment ordonanta privind rectificarea? Ioana Andreea Lambru, secretar general al Guvernului, a declarat pentru Ziare.com ca documentul a fost trimis la Monitorul Oficial spre publicare, precizand ca a durat atat de mult "pentru ca are 200 de pagini".Insa cei de la MO o contrazic si au afirmat ca OUG "nu a sosit la publicare" si nici nu stiu cand se va intampla acest lucru.Rectificarea a fost adoptata fara avizul obligatoriu al CSATAmintim ca Guvernul a adoptat miercuri, prin ordonanta de urgenta, proiectul de rectificare bugetara, fara avizul CSAT, aviz de altfel obligatoriu.Marti, presedintele Klaus Iohannis a suspendat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) fara a emite avizul necesar pentru rectificarea bugetara si a cerut Guvernului sa vina cu un nou proiect.Seful statului a spus ca nu intelege de ce au fost taiate fonduri de la institutiile din domeniul securitatii nationale, avand in vedere ca rectificarea, atat prima varianta, cat si cea publicata aseara, este prezentata de Guvern drept "puternic pozitiva".Imediat dupa decizia lui Iohannis a venit reactia Guvernului, care prin vocea ministrului de Finante, Eugen teodorovici, a precizat ca amanarea rectificarii bugetare va avea numeroase efecte negative in toate domeniile: sanatate, agricultura, nu se vor putea plati salariile, nu vor exista bani pentru combaterea pestei porcine, vom fi sanctionati pentru ca nu anumite lucrari nu se vor termina la timp.Ulterior, si ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a ...citeste mai departe despre " Rectificarea bugetara - unde e ordonanta atat de urgenta, de care depindea soarta tarii? Adoptata miercuri, nu a ajuns inca la Monitorul Oficial " pe Ziare.com