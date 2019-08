Au mai ramas trei zile pana la adoptarea rectificarii bugetare, dintre care doua sunt zile de weekend, iar proiectul nu a fost publicat nici pana la aceasta ora pe site-ul Ministerului de Finante.Mai mult, documentul nu a ajuns inca nici la institutiile care trebuie sa emita avizele obligatorii: Consiliul Economic si Social si Consiliul Fiscal.Asadar, rectificarea bugetara, asteptata cu mare interes de institutii cheie ale statului, care au nevoie sa stie cum isi vor planifica bugetul pentru perioada ce a mai ramas din acest an, reprezinta momentan o necunoscuta.Au aparut pana acum doar informatii pe surse, potrivit carora Guvernul taie bani de la Sanatate, Educatie si Transporturi si da in plus la SRI si Presedintie.Initial, ministrul Teodorovici a spus ca rectificarea bugetara va fi gata pana pe 31 iulie. Ulterior, a amanat termenul dand vina pe CSAT, care a avut sedinta "putin mai intarziata"."Sedinta CSAT a fost putin mai intarziata, nu comentez de ce, fapt pentru care, implicit, s-a amanat si data la care aceasta rectificare va fi pe masa Guvernului. Data planificata este 5 august, adica luni. Luni va fi aprobata - asta este planificarea noastra", a spus Teodorovici.Nu se stie insa daca planificarea va fi respectata, tinand cont ca rectificarea a obtinut pana acum doar un singur aviz din cele trei obligatorii, cel de la CSAT.Pentru ca rectificarea bugetara sa ajunga pe masa Guvernului trebuie sa primeasca trei avize obligatorii: de la CSAT, pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale, de la Consiliul Economic si Social (CES) si de la Consiliul Fiscal.Citeste mai departe despre " Cine a vazut rectificarea bugetara? Nici macar institutiile care trebuie sa emita avizele obligatorii pana luni " pe Ziare.com