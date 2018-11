Rectificarea lui Teodorovici garanteaza recesiunea in Romania

Eugen Teodorovici avea doua optiuni. Prima era sa continue politica fiscala dezastruoasa de pana acum. A doua - sa le transmita sefilor lui politici ca e nevoie de masuri rapide care sa evite directia de coliziune pe care suntem acum. A ales prima optiune.De ce nu a ales-o pe a doua? Foarte simplu. Pentru ca astfel ar fi recunoscut dezastrul de pana acum, esecul programului de guvernare si propriul sau esec ca ministru de Finante.Teodorovici a preferat sa mute consecintele dezastruoase ale programului de guvernare undeva in viitor, cat mai departe posibil de prezent, preferabil dupa ce stanga paraseste guvernarea.Din pacate pentru noi, modul in care a fost facuta rectificarea bugetara demonstreaza ca Romania se afla oficial in insolventa.Zi de zi, romanii se trezesc dimineata, merg la munca, platesc taxe, impozite, accize si supraccize, insa cu toate acestea politicile guvernamentale ii lasa cu bani din ce in ce mai putini in buzunar. Puterea de cumparare a scazut dramatic in ultimii doi anu, in special din cauza inflatiei, a lipsei de lichiditati si a cresterii ROBOR.Oricat au incercat pesedistii sa arunce chestiunea ROBOR in curtea BNR , este evident ca acesta a crescut de cateva ori deoarece guvernantii au luat mare parte din capitalul bancilor, iar astfel banii au devenit din ce in ce mai scumpi.In plus, astazi avem cea mai dezechilibrata balanta comerciala din ultimul deceniu, iar asta pune direct presiune pe cursul leului. Da, exact acest lucru ar fi trebuit asumat de Teodorovici, si anume faptul ca masurile dezastruoase de stanga au produs o sarabanda a consecintelor care ne afecteaza pe toti.Solutia logicaVreau sa fiu foarte clar. Solutia logica este limitarea cheltuielilor statului si finantarea investitiilor statului.Pur si simplu, nu mai putem sa ne imprumutam luna de luna pentru a plati fanteziile electorale gandite de doi condamnati penal si justificate in conferinte de presa de un ministru interesat mai mult de postul lui decat de viitorul Romaniei.In loc sa mearga pe aceasta solutie, ei au decis ca Romania nu trebuie sa mai investeasca in Educatie, in Sanatate sau Infrastructura , caci doar astfel se explica de ce au taiat banii fix de aici.Modul in care a ...citeste mai departe despre " Rectificarea lui Teodorovici garanteaza recesiunea in Romania " pe Ziare.com