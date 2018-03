"Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune", a spus, luni, Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv de la PSD.Intrebat de jurnalisti daca a stabilit intalnirea cu guvernatorul, Dragnea a mentionat ca ii lasa timp acestuia.In 20 februarie, Liviu Dragnea a anuntat ca ii va scrie lui Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR."Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator cu niste puncte de vedere adunate de la mai multi specialisti si din partea mea. Si vreau sa primesc niste raspunsuri. Nu vreau sa discut acum pe genunchi, pentru ca e un subiect foarte important. As vrea sa vad si care a fost implicarea BNR in asta, pentru ca este o chestiune foarte serioasa", a precizat t Dragnea.Amintim ca rata anuala a inflatiei a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum, arata primele estimari publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica ( INS ).Astfel, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat la gaze (3,79%), legume si conserve de legume (3,23%), fructe proaspete (3,1%) si citrice si alte fructe meridionale (2,58%). Pretul combustibililor a crescut, in ultima luna, cu 2,42%. Si pretul serviciilor a crescut, cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017.Iata o explicatie pertinenta a cresterilor de preturi din 2017 oferita de analistul economic Valentin Ionescu Ce scrie AFP despre economia de la Bucuresti: Tara noastra ignora avertismentele, cand ar trebui sa se pregateasca pentru zile dificile, scriu acestia, amintind ca ne lipsesc echipamente medicale, infrastructura in educatie si multi kilometri de autostrada. ...citeste mai departe despre " Relatia Dragnea - Isarescu, etapa epistolara: Liderul PSD asteapta raspuns la scrisoarea pe care i-a trimis-o guvernatorului BNR " pe Ziare.com