Renunta Guvernul la "taxa pe lacomie" sau viseaza frumos? Nu a introdus-o in bugetul pe 2019

"Incepand cu 1 ianuarie 2019, prin ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018, s-a instituit taxa pe activele financiare ale institutiilor de credit al carei eventual impact nu a fost inclus in proiectia de venituri bugetare", se arata in proiectul de buget pe 2019, publicat pe site-ul Ministerului de Finante.In schimb, au fost incluse veniturile estimate a fi incasate in urma vanzarii licentelor de telecomunicatii si taxarea jocurilor de noroc."Proiectia veniturilor bugetare include veniturile estimate a fi incasate in urma vanzarii licentelor de telecomunicatii de tip 5G de catre ANCOM (2,1 miliarde lei), dar si impactul generat de OUG 114/2018 prin (i) cresterea taxarii in domeniul jocurilor de noroc (0,5 miliarde lei); (ii) virarea la bugetul de stat a 35% din sumele repartizate la alte rezerve conform art.43 (1,5 miliarde lei) ", prevede proiectul.Crede Guvernul ca scade ROBOR sub 2% sau retrage taxa?Exista doua posibilitati pentru care Guvernul a prevazut in bugetul pe 2019 incasari zero din taxa pe activele bancare, a declarat pentru Ziare.com deputatul Claudiu Nasui, membru in Comisia de Buget si Finante.Astfel, Executivul fie crede ca ROBOR va scadea sub 2%, cu toate ca i s-a tot explicat ca nu bancile decid nivelul si ca exista numerosi factori care il influenteaza, inclusiv politici, fie renunta la "taxa pe lacomie"."Sunt doua posibilitati: fie estimeaza ca ROBOR-ul va fi sub pragul minim pe care l-au pus in taxa aceea si atunci nu se va aplica, ceea ce mie mi se pare neplauzibil, fie se gandesc sa dea inapoi si sa renunte la ea", ne-a spus Nasui.In opinia sa, este mai plauzibila varianta a doua, si anume ca Guvernul sa renunte la taxa, iar decizia ar putea fi luata dupa ce statul a incercat de 7 ori sa se imprumute in luna ianuarie de la banci si nu a reusit din cauza dobanzilor foarte mari impuse de acestea."Dificultatile de finantare care exista acum sunt cauzate de doua motive si ambele isi au sursa in aceasta taxa: ROBOR-ul este pretul interbancar al banilor. Sunt banci care au exces de lichiditate, altele au nevoie si se imprumuta intre ele. Iar daca apare o taxa care e legata de ROBOR multe banci vor vrea sa stea pe lichiditati, sa nu fie nevoite sa se imprumute interbancar si sa creasca ROBOR-ul.