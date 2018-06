Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe 6 iulie.Tarifele pentru restul bunurilor vor fi anuntate la o data ulterioara, potrivit agentiei chineze Xinhua, care a citat Comisia pentru Tarife a Consiliului de Stat, relateaza Reuters.Consiliul de Stat este guvernul chinez."China si Statele Unite au efectuat mai multe sesiuni de consultari pe teme economice si comerciale in efortul de rezolvare a disensiunilor si de ajungere la o situatie reciproc avantajoasa. Regretam profund ca Statele Unite au ignorat consensul (...), provocand un razboi comercial.Aceasta manevra nu afecteaza numai interesele bilaterale, ci si ordinea comerciala mondiala. China se opune ferm acestei abordari. China nu vrea razboi comercial. Cu toate acestea, in contextul atitudinii cu perspective pe termen scurt a Statelor Unite, China trebuie sa reactioneze puternic si ferm pentru apararea intereselor natiunii si poporului, pentru garantarea globalizarii economice si a sistemului comercial multilateral", a precizat Ministerul Comertului de la Beijing.Presedintele american Donald Trump a anuntat, vineri, introducerea unor tarife de 25% pentru importuri chineze in valoare de 50 de miliarde de dolari, decizie care pare sa declanseze un razboi comercial intre cele mai mari doua economii ale lumii.Trump a spus ca tarifele vor fi impuse pentru o lista de importuri din China de importanta strategica. Presedintele s-a mai angajat sa adopte masuri suplimentare, daca Beijingul va reactiona."Decizia Statelor Unite incalca regulile Organizatiei Mondiale a Comertului si contravine consensului realizat de China si Statele Unite in negocierile comerciale precedente.De asemenea, incalca grav drepturile legitime ale Chinei si lezeaza interesele Chinei si ale poporului sau", a relatat Xinhua. ...citeste mai departe despre " Replica Chinei la taxele anuntate de Trump pentru importuri " pe Ziare.com