Reuters: Cine va cumpara combinatul siderurgic de la Galati? Indienii vor licita impotriva italienilor si ucrainienilor

Combinatul siderurgic de la Galati ar valora, potrivit unei estimari a Grupului Financiar Jefferies, intre 725 si 940 de milioane de dolari. Care va fi pretul de vanzare al unitatii de productie, ramane de vazut. Cert este ca ArcelorMittal pare sa fi gasit mari producatori de otel dispusi sa cumpere combinatul galatean de vreme ce se asteapta sa termine vanzarea - care urmeaza sa se faca prin intermediul Bank of America -Merrill Lynch - pana la finele lui 2018, potrivit Reuters.Surse din industrie sustin ca printre producatorii cu sanse mari la cumpararea combinatului de la Galati de numara JSW Steel, producatorul care isi finanteaza planurile de extindere in afara Indiei cu circa un miliard de dolari. Marele actor din industria otelului vrea sa isi creasca atat productia interna, cat si pe cea externa. In consecinta, in India a depus oferte pentru a cumpara Bhushan Steel, Essar Steel si Monnet Ispat, iar in strainatate a acceptat deja sa ia de la algerienii de la Cevital combinatul Aferpi din Piambino (Italia), la pretul de 55 de milioane de dolari.Grupul ucrainian Metivest a informat, la solicitarea Reuters, informatii potrivit carora ar urma sa cumpere combinatul de la Galati impreuna cu italienii de la Marcegelia."Nu luam in calcul niciun parteneriat si niciun consortiu. Metivest este un grup puternic din punct de vedere finaciar si capabil sa participe independent la o licitatie pentru cumpararea oricaror bunuri scoase la vanzare de ArcelorMittal" se arata in raspunsul formulat de Metivest la solicitarea Reuters.De ce se vinde combinatul si ce soarta va avea acestaInca de pe 13 aprilie grupul britanico-indian ArcelorMittal a anuntat ca vinde combinatul galatean, impreuna cu alte 5 unitati de productie din regiune, daca in schimb CE ii va permite sa cumpere otelaria italiana Ilva, cea mai mare din Europa, la pretul de 1,8 milioarde de dolari, potrivit Reuters.Pe 7 mai, CE a acceptat propunerea ArcelorMittal si a dat unda verde vanzarii combinatului de la Dunare.Aceste evenimente i-au nelinistit in special pe galateni, in conditiile in care combinatul siderurgic este cel mai mare angajator din judet, cu 5.600 de oameni pe s