Reuters: Proiectele Romaniei privind gazele din Marea Neagra atarna de un fir de ata

Mai multi oficiali din industria petroliera au avertizat ca aceste modificari, care includ un plafon pentru gazele naturale vandute de producatorii locali pana in 2022 si o taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor energetice, exceptand termocentralele detinute de stat, ar putea duce la revizuirea planurilor de investitii.Majoritatea masurilor anuntate in ordonanta de urgenta din decembrie au fost confirmate vineri. Guvernul de la Bucuresti a facut unele concesii, precum eliminarea plafonarii pretului gazelor pentru consumatorii industriali. Insa aceste concesii nu sunt suficiente pentru a multumi companiile, avand in vedere ca taxa pe cifra de afaceri si restrictiile la export raman in vigoare, cumulate cu riscul ca autoritatile sa isi schimbe din nou pozitia.In aceste conditii, analistii citati de Reuters avertizeaza ca Romania risca sa amane demararea proiectelor offshore, ceea ce ar face jocul Rusiei, care a reusit sa blocheze Ucraina sa isi exploreze resursele sale din Marea Neagra prin ocuparea peninsulei Crimeea."Amanarea nu este benefica pentru nimeni, nici pentru stat, nici pentru consumatori, economie sau investitori. Singurul castigator este Gazprom, singurul furnizor de gaze din regiune" a declarat Razvan Nicolescu, consultant Deloitte si fost ministru al Energiei.Potrivit Deloitte, resursele de gaze din Marea Neagra ofera Romaniei posibilitatea de a contesta pozitia dominanta de care se bucura Gazprom pe piata din Europa Centrala si de Est, sa diversifice livrarile de gaze naturale si sa aduca Guvernului venituri de 26 de miliarde de dolari pana in 2040.De asemenea, analistii de la BP (British Petroleum - n.red.) estimeaza ca rezervele de gaze offshore ale Romaniei sunt de 200 miliarde metri cubi, in timp ce Rusia are rezerve dovedite de 35.000 de miliarde metri cubi.Orice metru cub de gaze produs in Romania inseamna un metru mai putin produs si vandut de RusiaDesi consumul anual al Germaniei ar goli rezervele de gaze offshore ale Romaniei in doi ani, acestea ar putea acoperi timp de sase ani cererea combinata a Romaniei, Bulgariei, Serbiei, Ungariei si Republicii Moldova."Orice metru cub de gaze ...citeste mai departe despre " Reuters: Proiectele Romaniei privind gazele din Marea Neagra atarna de un fir de ata " pe Ziare.com