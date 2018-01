Investitorii se tem ca autoritatile de la Teheran nu isi vor putea onora contractele aflate in derulare. Protestele anti-guvernamentale din Iran au amplificat riscurile geopolitice luate in calcul de investitorii in petrol, chiar daca productia si exporturile celui de-al treilea mare producator din cadrul OPEC nu au fost afectate.Pe de alta parte, investitorii spun ca stocurile din Statele Unite au scazut mult peste asteptari si au continuat tendinta consemnata in ultima perioada de cel mai mare consumator de petrol din lume. In schimb, stocurile de produse distilate si de benzina au crescut ca urmare a activitatilor intense ale rafinariilor.Cotatia petrolului Brent, de referinta pe piata internationala, a atins joi un maxim de 68,27 dolari pe baril. Pretul titeiului de referinta pe piata americana a avansat pana la 62,21 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins dupa luna mai 2015.Citeste si:Pretul petrolului e la maximul ultimii doi ani ...citeste mai departe despre " Revoltele din Iran si gerul naprasnic din SUA au dus petrolul la cel mai mare pret din ultimii doi ani si jumatate " pe Ziare.com