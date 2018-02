Revolutia fiscala, o strategie de a cuceri si mentine puterea politica mizand ca oamenii nu inteleg ce se intampla

De ce am asistat in ultimul an la atatea masuri, declaratii si efecte contradictorii pe plan fiscal?

Revolutia fiscala dureaza de ceva vreme, iar masurile economice luate de guvernele PSD-ALDE au generat numeroase probleme si erori.Tragand linie, este momentul sa ne intrebam: De ce s-au intamplat toate astea? A fost vorba despre incompetenta, despre o "grea mostenire", au intervenit factori externi obiectivi? Cine e de vina pentru toate aceste balbaieli care cutremura economia?Bogdan Glavan, profesor universitar de economie si director al Centrului de Economie Politica si Afaceri "Murray Rothbard" din cadrul Universitatii Romano-Americane (Bucuresti), spune ca este vorba despre o strategie politica simpla si veche de cand lumea."Promiti niste beneficii concentrate pe electoratul tau distribuind apoi costurile masurilor la maximum, inclusiv asupra electoratului tau (...) Iar miza intregii strategii este ca lumea nu o sa-si dea seama de ce se intampla. Si, din pacate, asa si e - lumea chiar nu isi da seama ce se intampla", explica Bogdan Glavan intr-un interviu acordat Ziare.com.Totul tine de economie si de logica functionarii politicii, de stimulentele pe care le au politicienii la dispozitie.Este clar ca in cazul de fata este vorba despre un grup de politicieni care a vrut sa castige alegerile oferind aceasta promisiune - marirea salariilor. Si acesti politicieni au castigat. A fost o strategie de marketing. O idee care sa ii ajute sa castige. Se intampla peste tot in lume. Insa, cand au ajuns la guvernare, au incercat sa puna in practica promisiunea facuta si s-au lovit de mai multe probleme.Una ar fi hatisul foarte amplu al diferitelor sisteme de salarizare. De exemplu, in Politie e un sistem foarte vechi, cu alte radacini decat in domeniul administratiei, dar sunt foarte multe alte sisteme.Guvernantii si-au propus instituirea unei scari de salarizare (celebra scara de la 1 la 12), iar acest lucru suna simplu, dar a fost dificil de pus in aplicare pentru ca asta inseamna luarea unor masuri care, combinate, sa duca la reasezarea salariilor...Citeste mai departe despre " Revolutia fiscala, o strategie de a cuceri si mentine puterea politica mizand ca oamenii nu inteleg ce se intampla - Interviu " pe Ziare.com