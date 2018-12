Riscurile la adresa cresterii economice din zona euro au scazut (BCE)

Este opinia lui Vitas Vasiliauskas, membru al consiliului guvernator al BCE, citat de Reuters.In timp ce SUA par sa se indrepte spre un armistitiu in razboiul comercial global si Italia pare sa renunte la conflictul legat de buget, BCE ar trebui sa spuna ca riscurile la adresa cresterii raman echilibrate, a afirmat Vasiliauskas, intr-un interviu acordat Reuters.Si analistii considera ca incetinirea zonei euro nu va afecta intentia BCE de a opri in decembrie programul de achizitii de obligatiuni publice si private in valoare de 2.600 de miliarde de euro (3.000 de miliarde de dolari) si nici planurile de a majora anul viitor rata dobanzii pentru prima data din 2011."Inca sunt linistit ca exista o evaluare echilibrata a riscului, pe fondul acordului de saptamana trecuta de la reuniunea G20, a celui legat de Brexit si a progreselor inregistrate in respectarea pactului de stabilitate si crestere. Riscurile exista, dar sunt echilibrate", a afirmat Vasiliauskas, care este si guvernator al Bancii Centrale a Lituaniei.Cresterea zonei euro a ajuns la cel mai lent ritm din ultimii patru ani, iar Italia, a treia mare economie a zonei euro, ar putea fi deja in recesiune.Dar Vasiliauskas a minimalizat ingrijorarile privind zona euro, argumentand ca este doar revenirea la normal de la nivelul exceptional inregistrat anterior, iar aceste evolutii ar trebui vazute ca un proces de normalizare si nu de slabiciune.Datele publicate luna aceasta de Banca Centrala Europeana arata ca institutia va avea la dispozitie aproape 130 de miliarde de euro (150,6 miliarde de dolari) din obligatiuni scadente pentru investitii, ceea ce va stimula economia zonei euro, in momentul in care noile achizitii de bonduri se vor reduce.Cumparand deja obligatiuni de 2.200 miliarde de euro pentru a reduce costurile de imprumut, BCE a inceput sa se concentreze pe noile achizitii, apreciind ca bilantul sau va ajuta la cresterea inflatiei.Luna trecuta, Banca Centrala Europeana a anuntat ca va reduce la jumatate, din ianuarie 2018, volumul achizitiilor lunare de active, de la 60 de miliarde de euro (50,7 miliarde de dolari) la 30 de miliarde de euro (35,3 miliarde de dolari), diminuand programul sau de relaxare cantitativa (QE), pe fondul redresarii economiei. ...citeste mai departe despre " Riscurile la adresa cresterii economice din zona euro au scazut (BCE) " pe Ziare.com