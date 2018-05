Romani, tocmai ati pierdut 3 miliarde de dolari!

O succesiune spectaculoasa de coincidente bizare au adus cunoscutul combinat in situatia unei batranici de 70 de ani, de care sotul ei tocmai a divortat pentru ca s-a indragostit de o tinerica sprintara, dar care este linistita de catre babutele din cartier ca i se va gasi un nou sot, mai tanar si mai frumos ca primul.Povestea in sine nu este nicidecum opera vreunei minti diabolice, a vreunui "inginer financiar" sofisticat, ci este cat se poate de simpla: in 2001, Romania ii vinde unui off-shore din insulele Virgine Britanice cu numele de LNM Holdings (de la initialele numelui lui Mittal), unul dintre cele mai mari si mai noi combinate siderurgice din Europa, care producea atunci 3,8 milioane tone de otel si avea 27.000 salariati; cumparatorul Mittal primeste combinatul pe gratis, iar statul preia la datoria publica toate datoriile si pierderile acumulate de combinat in 10 ani de jaf institutionalizat, jaf realizat de catre peste 1.000 de "capuse", printre care stralucea firma Balli a familiei iraniene Alaghband. In schimb, indianul promitea ca va mentine nivelul productiei, va pastra toti angajatii si va investi cam 500 milioane de dolari.Contractul de privatizare, desi a fost aprobat printr-o lege de catre Parlamentul Romaniei, a fost atat de secret incat nu a putut fi vazut nici macar de catre parlamentarii care au votat legea respectiva.Imediat dupa votarea legii in Parlament, functionarii statului de la AVAS (actuala AAAS- cred ca nici cei mai ferventi cititori de presa din Romania nu mai stiu bine ce inseamna si ce face aceasta autoritate, care ar trebui sa aiba grija de patrimoniul statului!) s-au apucat, cu zel stahanovist, sa incheie peste 40 de acte aditionale la contractul initial, astfel incat indianul Mittal a scapat de obligatiile de investitii, statul i-a platit salarii compensatorii pentru 20.000 de angajati de care a "scapat", ba chiar a primit "verde" sa darame 5 furnale, uzina cocso-chimica si cateva laminoare.Fericiti de ispravile oachesului miliardar si impresionati de fa ...citeste mai departe despre " Romani, tocmai ati pierdut 3 miliarde de dolari! " pe Ziare.com