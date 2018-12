Potrivit datelor publicate de Eurostat, valabile pentru perioada 2015-2017, tara noastra a inregistrat cea mai mare crestere a Consumului Individual Efectiv (CIE): 68% din media UE in 2017, fata de 58% in 2015.Insa, cu toate astea, tara noastra se afla in continuare intre cele cinci state cu un Consum Individual Efectiv pe cap de locuitor cu peste 30% mai mic decat media Uniunii Europene.Zece state au inregistrat anul trecut un CIE pe locuitor peste media UE. Pe primul loc se afla Luxemburg, cu o crestere de 132% in 2017, Germania cu 122%, Austria 117%, Danemarca si Marea Britanie 114%, Belgia si Finlanda cu o crestere de 112%.Consumul Individual Efectiv este format din bunuri si servicii efectiv consumate de indivizi, independent de faptul ca aceste bunuri si produse sunt cumparate si platite de gospodarii, de stat sau de institutii cu scop nelucrativ.In ceea ce priveste PIB -ul pe locuitor, Romania este in continuare pe penultimul loc in UE, inaintea Bulgariei, cu 62% fata de media UE.Foto: EurostatCiteste si:Cele mai fericite tari din lume. Vezi pe ce loc se afla Romania in topul ONUHarta indatorarii si economisirii in Romania: Cel mai sarac judet e Teleormanul, chiar si la crediteClasamentul care arata adevaratul nivel de trai din Romania fata de restul statelor UEI.O. ...citeste mai departe despre " Romania a depasit Bulgaria si Ungaria in topul bunastarii, dar ramane mult sub media europeana " pe Ziare.com