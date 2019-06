Comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, in Romania rata anuala a inflatiei a scazut de la 4,6% in luna mai 2018 pana la 4,4% in mai 2019.Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna mai 2019 pana la 1,6%, de la 1,9% in aprilie, in timp ce in zona euro inflatia a coborat pana la 1,2%, de la un nivel de 1,7% inregistrat in aprilie.In randul statelor membre UE, cea mai ridicata rata anuala a inflatiei se inregistra in Romania (4,4%), Ungaria (4%) si Letonia (3,5%) . La polul opus, tarile membre cu cea mai scazuta rata anuala a inflatiei au fost Cipru (0,2%), Portugalia (0,3%) si Grecia (0,6%).Comparativ cu situatia din luna aprilie 2019, rata anuala a inflatiei a scazut in 16 state membre, a ramas stabila in cinci tari (inclusiv in Romania la 4,4%) si a crescut in sase state membre.In zona euro, cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au avut preturile la servicii (0,47 puncte procentuale), urmate de preturile la energie (0,38 puncte procentuale) si de cele la alimente si tigari (0,29 puncte procentuale).In ceea ce priveste Romania, datele publicate anterior de Institutul National de Statistica ( INS ) arata ca preturile de consum au crescut cu 0,46% in mai 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 3,22% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), in timp ce rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 4,1%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 5,24%, a marfurilor nealimentare cu 3,27% si a serviciilor cu 4,3%.Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a majorat, la jumatatea lunii mai, la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020.Vezi si BNR prognozeaza o crestere accelerata a inflatiei pentru sfarsitul anului. Dragnea zice ca romanii o duc mai bine ...citeste mai departe despre " Romania ramane tara cu cea mai mare inflatie anuala din UE " pe Ziare.com