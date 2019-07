Daea transmite Comisiei Europene ca productiile-record la porumb sunt reale

"Am raspuns Comisiei Europene in aceasta saptamana ca datele initiale privind productiile de porumb obtinute de Romania in anii 2017 si 2018 sunt reale. De fiecare data suntem in corespondenta cu Comisia Europeana. Este un exercitiu de rutina si sunt informatii pe care le transmitem frecvent si pe care ne punem de acord in asa fel incat interpretarea sa fie unitara si cifrele care sunt comunicate de Institutul National de Statistica sa confirme realitatea productiilor din Romania", a spus Petre Daea.Comisia Europeana (CE) a cerut recent Romaniei sa-si revizuiasca cifrele privind productiile de porumb obtinute in anii 2017 si 2018, deoarece "increderea si siguranta datelor statistice sunt vitale pentru a asigura transparenta pietei"."Exista discutii regulate cu toate statele membre pentru colectarea datelor de productie in vederea realizarii bilanturilor privind productia de cereale a Uniunii Europene, iar in cazul Romaniei s-a cerut in cadrul acestui exercitiu de rutina sa revizuiasca cifrele de productie pentru recolta de porumb din 2017 si 2018. Acuratetea, increderea si siguranta datelor statistice sunt vitale pentru a asigura transparenta pietei si a permite operatorilor de pe piata unica sa ia decizii corecte de productie si investitii", au subliniat surse din cadrul CE la solicitarea AGERPRES.Citeste mai departe despre " Romania a transmis Comisiei Europene ca productiile-record la porumb sunt reale. Pe cei care nu cred Daea ii invita la recoltat " pe Ziare.com