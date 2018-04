Romania, amanetata de PSD

Cei care traiesc in mediul privat si iau decizii zilnic stiu sa nu asculte ce spun politicienii. Se uita la ce fac politicienii si pe urma actioneaza in consecinta.Retorica PSD-ista arata o imagine idilica a acestei economii. Poezia pe care o recita este simpla: totul creste si viata este buna in Romania.Aceasta retorica ascunde un adevar ingrozitor. Cei din sectorul privat il simt de un an de zile. Angajatii sectorului bugetar acum l-au descoperit.Economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta. Intr-un an de zile Liviu Dragnea a adus economia Romaniei la mana finantatorilor straini. Fara a se imprumuta lunar, economia Romaniei intra in colaps.In 2018, necesarul de finantare este 74,7 miliarde de lei. Bani atrasi cu dobanda din ce in ce mai mare de la finantatori care deja au mirosit dezastrul in care se afla situatia financiara a Romaniei.Pentru a intelege dimensiunea dezastrului, trebuie sa vedeti cum s-a schimbat structura necesarului de finantare incepand cu anul 2016.In 2015, necesarul de finantare era de 60 miliarde de lei impartit astfel: 10 miliarde deficitul bugetar si restul de 50 de miliarde administrarea datoriei publice.In 2018, necesarul de finantare de 78 miliarde de lei este impartit astfel: 28 miliarde lei - deficitul bugetar si restul de 50 de miliarde lei administrarea datoriei publice.Ce ne spune aceasta structura? In doar 3 ani, incepand cu 2016, statul si-a triplat necesarul de finantare pentru cheltuieli curente.Si mai clar. Fara a se imprumuta, statul roman intra in colaps. Plata pensiilor si a salariilor este la mana investitorilor straini. Dar si mai rau, ticalosia lui Dragnea consta in faptul ca se imprumuta cu dobanda din ce in ce mai mare pentru a plati salarii si pensii astazi.Investitorii privati si cei care au lucrat in economia de piata inteleg. Deficit mare astazi inseamna automat taxe mai mari in viitor. De aceea, cer astazi dobanzi mai mari la scadente din ce in ce mai mici pentru banii pe care ii dau statului roman. Vor sa se asigure ca isi recupereaza investitia inainte ca economia sa intre in colaps.Sa revin la rolul de "risk manager" al Guvernului si in special al Ministerului Finantelor Publice (MFP). Es ...citeste mai departe despre " Romania, amanetata de PSD " pe Ziare.com