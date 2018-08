Romania are, pentru a sasea luna consecutiv, cea mai mare inflatie din UE

Tara noastra a inregistrat un avans al preturilor de consum de 4,3%, in scadere totusi fata de o rata anuala a inflatiei de 4,7% inregistrata in luna iunie, arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a urcat in luna iulie 2018 pana la 2,2%, de la 2,1% in luna iunie, in timp ce in zona euro inflatia a urcat pana la 2,1% de la un nivel de 2% inregistrat in luna iunie. In randul statelor membre UE, cele mai mari rate anuale ale inflatiei au fost inregistrate in Romania (4,3%), Bulgaria (3,6%) si Ungaria (3,4%).Comparativ cu situatia din luna iunie 2018, rata anuala a inflatiei a scazut in noua state membre, inclusiv in Romania de la 4,7% la 4,3%, a ramas stabila in alte sase tari si a crescut in 13 de state.In cazul zonei euro, rata anuala a inflatiei a crescut la 2,1% in luna iulie 2018, de la 2% in luna iunie 2018. Cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au avut preturile la energie (0,89 puncte procentuale), urmate de preturile la servicii (0,64 puncte procentuale) si de cele la alimente si tigari (0,49 puncte procentuale).In ceea ce priveste Romania, datele publicate anterior de Institutul National de Statistica ( INS ) arata ca rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie la 4,56%, de la 5,4% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,23% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 3,42%, iar serviciile cu 2,68%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,3%.Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a revizuit in scadere la 3,5%, de la 3,6%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, a anuntat, recent, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu . Pentru finalul anului 2019, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 2,7%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale.Citeste si:Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in scadere cresterea economica pentru acest an. Inflatia cresteSiegfried Muresan: Guvernul genereaza inflatie aproape ca in Nigeria. Care vor fi consecinteleFlorin Citu: Statul, condus de Dragnea si gasca lui, doreste o inflatie cat mai mare ...citeste mai departe despre " Romania are, pentru a sasea luna consecutiv, cea mai mare inflatie din UE " pe Ziare.com