Romania, cea mai afectata tara din UE de raspandirea pestei. Iata cum a evoluat boala in celelalte state

Mai exact, din respectivele documente reiese ca, in tara noastra, numarul de focare de pesta este si de 20 de ori mai mare decat in alte tari din apropiere, in care autoritatile au reusit sa impiedice propagarea necontrolata a virusului.Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) informeaza ca prezenta pestei porcine africane (PPA) a fost confirmata si in Maramures, in cazul unor animale dintr-o gospodarie. Or, asta inseamna ca numarul judetelor atinse de boala, din luna iunie si pana astazi, a ajuns la nu mai putin de 15. Totodata, numarul focarelor confirmate oficial a depasit 1.020.In loc sa recunoasca faptul ca au scapat boala de sub control, autoritatile sustin adesea ca totul e in regula. In plus, mai spun reprezentatii statului, nu e Romania prima tara din UE care se confrunta cu aceasta boala.Ce-i drept, boala s-a semnalat si in alte state, cu mult timp inainte sa ajunga la noi. Problema este ca - asa cum se arata intr-o serie de documente recente ale Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare si hrana pentru animale - in Romania boala continua sa se raspandeasca, in vreme ce in alte state autoritatile reusesc sa o tina sub control.Spre exemplu, in Ungaria, pana pe 17 octombrie, numarul cazurilor confirmate de pesta, la mistreti, nu ajunsese nici macar la 40.In Bulgaria, pe de alta parte, s-a depistat un caz de pesta, intr-o gospodarie, pe 1 septembrie. Autoritatile au actionat prompt si au ucis preventiv 97 de animale pentru a izola virusul. Pe 24 octombrie, un alt focar de pesta a fost depistat la granita cu Romania. Animalul bolnav era un mistret care venea de pe teritoriul Romaniei si se prinsese in gardul de pe granita dintre cele doua state.In Lituania, pe de alta parte, s-au inregistrat in 2018, pana la jumatatea lunii octombrie, 5 focare de pesta in ferme, 45 in gospodarii si peste 250 la mistreti.In Letonia, au izbucnit - potrivit datelor Comitetului permanent pentru plante, animale - 10 focare de pesta, in acest an, iar nu mai putin de 16.705 animale au fost afectate.In Polonia, in acest an s-au depistat 1.995 de mistreti infestati cu pesta si 109 porci domestici care aveau boala.Ceva mai departe, in Belgia, s-au descoperit 89 ...citeste mai departe despre " Romania, cea mai afectata tara din UE de raspandirea pestei. Iata cum a evoluat boala in celelalte state " pe Ziare.com