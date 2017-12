Prapastia dintre bogati si saraci e uriasa in Romania. Avem cea mai mare inegalitate a veniturilor din UE

"In Romania, inegalitatea veniturilor este superioara mediei pe ansamblul Uniunii Europeane. In anul 2015, cei mai bogati 20% dintre cetatenii Uniunii Europene au realizat venituri de 5 ori mai mari decat cei mai saraci 20%. Cele mai mici ecarturi intre veniturile persoanelor bogate si cele sarace s-au inregistrat in Cehia si Slovacia (3,5 fiecare), Slovenia si Finlanda (3,6 fiecare), Belgia si Olanda (3,8 fiecare), iar cele mai mari in Romania (8,3), Lituania (7,5), Bulgaria (7,1), Spania (6,9), Grecia si Letonia (6,5 fiecare) ", informeaza INS.Statele care au valori reduse ale indicelui inegalitatii veniturilor prezinta si rate de saracie mult inferioare mediei europene.Potrivit publicatiei INS, anul trecut, persoanele din gospodariile considerate bogate au obtinut venituri de 7,2 ori mai mari decat cele din gospodariile sarace."In anul 2016, persoanele din gospodariile considerate bogate au obtinut un volum total de venituri de 7,2 ori mai mare decat persoanele din gospodariile considerate sarace. Indicele inegalitatii veniturilor a avut o crestere accelerata pana in anul 2015, cand a atins si maximul perioadei (8,3%), insa in 2016 a scazut la valoarea atinsa si in 2014. Cum era de asteptat, inegalitate mai mare a veniturilor banesti disponibile se inregistreaza la persoanele cu varsta sub 65 de ani, fata de cele cu varsta peste 65 de ani care sunt dependente numai de venituri din transferuri sociale", se arata in document.Conform sursei citate, in anul 2016, deficitul median relativ a fost de 36,2%, adica se poate spune ca persoanele sarace au avut in medie un venit banesc disponibil care a reprezentat 63,8% din valoarea pragului de saracie stabilit pentru acest an."Pe ansamblu, deficitul median relativ este mai crescut la barbati decat la femei, ceea ce inseamna ca persoanele sarace de sex feminin se situeaza la o distanta relativ mai mica fata de pragul de saracie. In anul 2016, aceasta diferenta s-a accentuat cu 2,6 puncte procentuale (37,6% la masculin fata de 34,8% la feminin). Deficitul median relativ de venituri cu care se confrunta populatia saraca a avut un trend crescator din 2013 pana in 2015 (de la 33,6% pana la 38,2%), in 2016 scazand usor la 36,2%", precizeaza INS.Citeste mai departe despre " Romania, cea mai mare inegalitate a veniturilor din UE: Prapastia dintre bogati si saraci e uriasa " pe Ziare.com